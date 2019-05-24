Чи зможе Україна обійтися без траншу МФВ: детальне пояснення експерта

Оцінюючи фінансову ситуацію в Україні на сьогодні, можна сказати, що державних грошей вистачить до грудня 2019 року. Але як тільки ми вийдемо з програми МВФ, їх гроші вийдуть з України. Відповідно, ми отримаємо ситуацію, близьку до дефолту.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

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"Якщо ми лишимося в програмі МВФ, то навіть не отримуючи траншу, Україну більш-менш нормально протягне до певного часу, але потім ми матимемо критичну необхідність в грошах Міжнародного валютного фонду", – наголосив експерт.

Які наслідки від цього матиме Україна

За словами Фурси, керований дефолт і нічого не дасть Україні, і завдасть тяжких наслідків.

Насправді, дефолт – це криза, у якій бідні стають ще біднішими, а багаті – багатшими. І перш за все, дефолт відобразиться на курсі валют, але це не буде рух коштів з 26 до 28, як ми звикли, це бужде падіння гривні в 2-3 рази. Це тягне за собою тяжкі наслідки такі як інфляція та падіння зайнятості, бо будуть закриватися бізнеси і люди втрачатимуть роботу,

– заявив Сергій Фурса.

Як зазначив фінансист, МВФ не сумнівається, що Україна поверне гроші. "МВФ – це не банк, якого хвилюють, чи повернуть йому борг. МВФ – не організація, яка заробляє гроші. Міжнародний валютний фонд тільки цікавить, чи будуть люди, які підпишуть меморандум, здатні продовжувати реформи", – відповів Фурса.

"І оскільки зараз в Україні фактично немає уряду, парламенту, то немає з ким домовлятися. Але тут важливо розуміти, що проблемою є якраз не це, бо ключова проблема зараз – рішення Конституційного суду про скасування незаконного збагачення. Доки влада України не виправить цю ситуацію, ми не зможемо розраховувати на транш МВФ", – підсумував Фурса.

Що відомо про травневу 2019 року місію МВФ в Україну?



Представники Фонду до України приїхали на 2 тижні. На зустрічах мають обговорити:

• проблематику зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами

• проведення реформи у банківському секторі

• зменшення дефіциту державного бюджету

• окрему увагу хочуть приділити скасуванню статті про незаконне збагачення в Україні.



За підсумками роботи місії МВФ планувалося ухвалення рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Кому МВФ видає транші? МВФ надає короткі та середньострокові кредити, якщо країна стає платіжно-неспроможною. Щоправда, перед тим, як надати кредит, фонд висуває свої умови – проведення реформи. Для чого? Це своєрідна інвестиція в майбутнє. Адже представники фонду мають бути впевнені в тому, що позичені кошти їм повернуть, а реформи посприяють цьому поверненню.



Діяльність МВФ умовно можна назвати "вузькопрофільною" і має всього три напрямки: кредитування, спостереження за прогресом реформ та нарощуванням економічного потенціалу країни-позичальника.



Головними вимогами для України для отримання траншу наразі є – підняття ціни на газ, проведення монетизації субсидій та незалежного аудиту НАБУ та повернути в Україну відповідальність за незаконне збагачення.