Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-спільноти.

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ППО збиває російські дрони в Одесі

Ворожі "Шахеди" наблизилися до Одеси. У місті та районі обласна військова адміністрація оголосила про небезпеку застосування ударних БпЛА.

О 22:06 з'явилися перші повідомлення про роботу ППО в кількох районах Одеси. Росіяни запустили дрони з Чорного моря.

Після ворожої атаки в області почалися перебої з електропостачанням. Про інші наслідки атаки наразі не повідомляється. Повторних вибухів станом на 22:21 не було.

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Увечері 14 березня через застосування "Шахедів" російською армією вибухи лунали в кількох містах України. Під атакою, зокрема, опинилися Суми та Херсон. Для східних, південних та північних областей України загроза застосування БпЛА продовжується.

Окрім "Шахедів" росіяни застосували ракети "Іскандер" по центру житлового кварталу Кривого Рогу. В місті пошкоджено низку цивільних об'єктів. Відомо, що є постраждалі жителі.