Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

21:32, 14 березня БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний (Чернігівщина);

БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина та Полтавщина);

БпЛА на півдні й південному сході Сумщини, курс на Полтавщину та Харківщину;

БпЛА на південному заході Харківщини, курс на Полтавщину;

БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний;

групи БпЛА в акваторії Чорного моря, курс західний у напрямку Чорноморська.

21:25, 14 березня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

21:12, 14 березня Російські безпілотники в акваторії Чорного моря, вектор руху – Одеса.

20:39, 14 березня На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:23, 14 березня Групи ворожих ударних дронів на сході Дніпропетровщини, курс північний.