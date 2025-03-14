Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний (Чернігівщина);
- БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина та Полтавщина);
- БпЛА на півдні й південному сході Сумщини, курс на Полтавщину та Харківщину;
- БпЛА на південному заході Харківщини, курс на Полтавщину;
- БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний;
- групи БпЛА в акваторії Чорного моря, курс західний у напрямку Чорноморська.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
Російські безпілотники в акваторії Чорного моря, вектор руху – Одеса.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Групи ворожих ударних дронів на сході Дніпропетровщини, курс північний.
Загроза застосування ударних безпілотників на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.