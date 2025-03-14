Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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- БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный (Черниговщина);
- БПЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина и Полтавщина);
- БПЛА на юге и юго-востоке Сумщины, курс на Полтавщину и Харьковщину;
- БПЛА на юго-западе Харьковщины, курс на Полтавщину;
- БпЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;
- группы БПЛА в акватории Черного моря, курс западный в направлении Черноморска.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Российские беспилотники в акватории Черного моря, вектор движения – Одесса.
На Сумщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Группы вражеских ударных дронов на востоке Днепропетровщины, курс северный.
Угроза применения ударных беспилотников в Донецкой области, Днепропетровской области и Запорожье.