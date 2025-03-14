Россия 13 марта вечером нанесла массированный удар БпЛА по Харькову., есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Атаковали сразу несколько районов

Известно, что пострадали семь человек, среди них – четверо детей.

под процессуальным руководством окружных прокуратур Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений. Удалось установить, что Россия атаковала 5 БпЛА.

Под ударами были три района города,

– говорится в сообщении.

В Основянском районе дрон попал в землю на территории частного домовладения. В результате там выбиты окна и повреждены фасады в 5 жилых домах. Две женщины, мужчина, четверо детей – двое мальчиков в возрасте 11 месяцев и 6 лет, а также две девочки, которым 2 года 2 месяцев и 8 лет соответственно, – получили острую реакцию на стресс.

В Новобаварском и Немышлянском районах попадания по открытой местности. Без разрушений и пострадавших.

Враг атаковал больницу в Золочеве двумя ударами беспилотников, в результате чего загорелась крыша. Пострадала 33-летняя женщина, сотрудница бригады экстренной помощи, пожар ликвидировали служащие ГСЧС.