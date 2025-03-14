Как рассказали Воздушные силы, ночью противник ударил по нашей стране 27 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово и Приморско-Ахтарск. Это немного по сравнению с предыдущими ночными атаками. Обычно противник запускает более сотни дронов, передает 24 Канал.

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Сколько БПЛА сбили

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 16 ударных БПЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина.

Так, около полуночи враг ударил по больнице в Золочеве – на здании загорелась крыша. Через 40 минут противник нанес повторный удар двумя БпЛА. Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи. Она получила острую реакцию на стресс.

Вечером 13 марта в результате обстрела дронами в Харькове в Основянском районе горело нежилое помещение. также произошло падение БпЛА типа "Герань-2" в землю на открытой территории, повреждено остекление 4-х частных домов, пожара не было. Пострадали 7 человек, из них 4 ребенка, диагноз – острая реакция на стресс.

В Новобаварском районе дрон попал в дерево, в Немышлянском – "Герань-2" упала на открытой территории