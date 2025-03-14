Ночью 14 марта дроны уже не впервые атаковали Туапсинский НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно об этом заводе

Туапсинский завод входит в число крупнейших в России и имеет мощность переработки около 12 миллионов тонн нефти в год.

НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямогонный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт,

– добавил Коваленко.

По его словам, для армии России этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

Коваленко также отметил, что он является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации.

Ранее стало известно, что украинские военные попали по нефтеперерабатывающему заводу Москвы, который обеспечивает около 40 – 50% потребностей российской столицы в дизеле и бензине. Силы обороны Украины придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры для безопасности гражданского населения.