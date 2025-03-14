Як розповіли Повітряні сили, уночі противник вдарив по нашій країні 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. Це небагато порівняно з попередніми нічними атаками. Зазвичай противник запускає понад сотню дронів, передає 24 Канал.

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Скільки БпЛА збили

Станом на 09:00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Так, близько півночі ворог вдарив по лікарні в Золочеві – на будівлі загорівся дах. Через 40 хвилин противник завдав повторний удар двома БпЛА. Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

Увечері 13 березня внаслідок обстрілу дронами у Харкові в Основ'янському районі горіло нежитлове приміщення. також відбулося падіння БпЛА типу "Герань-2"в землю на відкритій території, пошкоджено скління 4-ох приватних будинків, пожежі не було. Постраждало 7 осіб, з них 4 дитини, діагноз – гостра реакція на стрес.

У Новобаварському районі дрон влучив у дерево, у Немишлянському – "Герань-2" впала на відкритій території