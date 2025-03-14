Росія 13 березня ввечері завдала масованого удару БпЛА по Харкову, є постраждалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Атакували одразу кілька районів

Відомо, що постраждали сім людей, серед них – четверо дітей.

️За процесуального керівництва окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Вдалося встановити, що Росія атакувала 5 БпЛА.

Під ударами були три райони міста,

– мовиться в повідомленні.

В Основʼянському районі дрон поцілив у землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок цього там вибито вікна та пошкоджено фасади у 5 житлових будинках. Дві жінки, чоловік, четверо дітей – двоє хлопчиків віком 11 місяців і 6 років, а також дві дівчинки, яким 2 роки 2 місяців та 8 років відповідно, – зазнали гострої реакції на стрес.

У Новобаварському та Немишлянському районах влучання по відкритій місцевості. Без руйнувань та постраждалих.

Ворог атакував лікарню в Золочеві двома ударами безпілотників, внаслідок чого загорівся дах. Постраждала 33-річна жінка, співробітниця бригади екстреної допомоги, пожежу ліквідували службовці ДСНС.