Ефект приходу Зеленського на МВФ

Експерти Міжнародного валютного фонду лишаються в Україні ще на два тижні. В офісі постійного представника МВФ в Україні запевнили, що робота місії йде за графіком. Підтвердили це і в Адміністрації президента. Як події розгортатимуться далі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Політична криза не стала приводом для МВФ скасувати зустрічі із владою. Упродовж 21 та 22 травня місія вже встигла побувати в Кабінеті міністрів, Нацбанку та поспілкуватися з антикорупціонерами. Важлива зустріч запланована і на наступний тиждень – новообраний президент має поспілкуватися з представниками Міжнародного валютного фонду.

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Кредитори вже два дні працюють в Україні і напередодні в соцмережах розповсюджували інформацію про те, що Фонд терміново покинув Київ. Проте політична криза не стала приводом для МВФ скасувати зустрічі із владою.

Тільки що зустрілися з місією МВФ. Вони нікуди не поїхали та не припинили свою роботу,

– зазначила виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

"Найсвіжіші новини про МВФ. Їхала з ними в ліфті. Були усміхнені. Валізи в руках не тримали. Принаймні, поки", – додала проектний менеджер офісу з підтримки реформ фінансового сектора Катерина Венжик.

Вкиди в інформаційний простір, що МВФ повернувся до Вашингтона лише через день після прибуття до Києва, почалися напередодні. Пізніше інформацію підтвердив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Назвавши причиною рішення Зеленського розпустити парламент та відставку уряду. Згодом Саєнко відмовився від слів, сказавши, що журналісти авторитетного ЗМІ неправильно його зрозуміли.

Розпуск Верховної Ради може вплинути на роботу з МВФ, але Місія ще працює в Україні,

– ствердив міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

Що відомо про травневу 2019 року місію МВФ в Україну?Представники Фонду до України приїхали на 2 тижні. На зустрічах мають обговорити:

• проблематику зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами

• проведення реформи у банківському секторі

• зменшення дефіциту державного бюджету

•окрему увагу хочуть приділити скасуванню статті про незаконне збагачення в Україні.

За підсумками роботи місії МВФ планувалося ухвалення рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Та диму без вогню не буває. Ревізію реформ МВФ проводитиме наступні два тижні. І до кінця червня може дати офіційну відповідь. Найімовірніше, негативну. Тобто, навряд нам дадуть транш у понад один мільярд доларів у червні, як планувалося. Швидше за все, чекатимуть результатів дострокових парламентських виборів і нового уряду. Аби розуміти, хто виконуватиме домовленості.

У нас державний бюджет досить залежний від зовнішньої фінансової підтримки, від доступу до ринків капіталу, які теж дивляться на наш прогрес у співпраці із МВФ та Світовим банком,

– сказав радник Президента України Олександр Данилюк.

Радники Зеленського запевняють, що не мають намірів згортати співпрацю із МВФ. Адже мова йде не лише про гроші Фонду, але й про макрофінансову допомогу від Світового банку та Євросоюзу. Загалом – це майже 10 мільярдів доларів. А ще Мінфіну буде важко і дорого без поруки західних партнерів розміщувати Єврооблігації. Україні потрібно буде позичити в інвесторів ще 8,5 мільярдів доларів. Це ті 18,5 мільярдів, які ми маємо залучити у найближчі три роки, щоб розрахуватися з боргами уряду часів Тимошенко-Азарова.

Продовження співпраці з МВФ – одна з умов отримання допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро,

– підкреслив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

"Світовий банк не зможе надавати підтримку бюджету України, якщо Україна не залишиться у програмі МВФ", – пояснив директор Світового банку у справах України Сату Кахконен.



Втім, в оточенні президента періодично говорять про так званий керований дефолт. Але варто пам'ятати, що його наслідки відчують всі, включно із малим бізнесом та пересічними громадянами. І особливо безглуздий вигляд мають заклики відмовитися від дешевих грошей МВФ, Світового банку та ЄС, враховуючи, що надаються вони під вимогу реформ.

Реформ, які дадуть нам можливість стабільно розвиватися. Судова реформа, подолання корупції, рівні умови умови конкуренції, сприяння залученню приватних інвестицій в країну,

– зазначив голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек.

І, звісно, стабільну гривню та низьку інфляцію. Чого точно не буде, у випадку, нехай і керованого, але дефолту. Який, вилетівши із програми Стенд-бай, ми найімовірніше побачимо вже влітку 2020 року.

Що таке Стенд-бай? Кредит стенд-бай надається країнам-членам МВФ для певних, узгоджених з МВФ цілей на основі угод. Банк резервує до встановленого терміну обумовлену суму, а клієнт використовує її частково або повністю залежно від потреб у кредиті.

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