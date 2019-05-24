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      Влияние прихода Зеленского на МВФ

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      Эксперты Международного валютного фонда остаются в Украине еще на две недели. В офисе постоянного представителя МВФ в Украине заверили, что работа миссии идет по графику. Подтвердили это и в Администрации президента. Как события будут разворачиваться дальше – читайте в материале 24 канала.

      Политический кризис не стал поводом для МВФ отменить встречи с властями. В течение 21 и 22 мая миссия уже успела побывать в Кабинете министров, Нацбанка и пообщаться с антикоррупционерами. Важная встреча запланирована и на следующую неделю – новоизбранный президент должен пообщаться с представителями Международного валютного фонда.

      Читайте также: В МВФ объяснили, при каких условиях продолжат сотрудничество с Украиной

      Кредиторы уже два дня работают в Украине и накануне в соцсетях распространяли информацию о том, что Фонд срочно покинул Киев. Однако политический кризис не стал поводом для МВФ отменить встречи с властями.

      Только что встретились с миссией МВФ. Они никуда не уехали и не прекратили свою работу,
      – отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      "Самые свежие новости о МВФ. Ехала с ними в лифте. Были улыбчивы. Чемоданы в руках не держали. По крайней мере, пока", – добавила проектный менеджер офиса по поддержке реформ финансового сектора Екатерина Венжик.

      Вбросы в информационное пространство, что МВФ вернулся в Вашингтон лишь через день после прибытия в Киев, начались накануне. Позже информацию подтвердил министр Кабинета министров Александр Саенко. Назвав причиной решения Зеленского распустить парламент и отставку правительства. Впоследствии Саенко отказался от слов, сказав, что журналисты авторитетного СМИ неправильно его поняли.

      Роспуск Верховной Рады может повлиять на работу с МВФ, но Миссия еще работает в Украине,
      – утверждает министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

      Что известно о майской миссии 2019 года МВФ в Украину?Представители фонда в Украину приехали на 2 недели. На встречах должны обсудить:
      • проблематику уравнивания цен на газ для населения с рыночными ценами
      • проведение реформы в банковском секторе
      • уменьшение дефицита государственного бюджета
      •отдельное внимание хотят уделить отмене статьи о незаконном обогащении в Украине.
      По итогам работы миссии МВФ планировалось принятие решения о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

      Но дыма без огня не бывает. Ревизию реформ МВФ будет проводить следующие две недели. И до конца июня может дать официальный ответ. Вероятнее всего, негативный. То есть, вряд ли нам дадут транш в более чем один миллиард долларов в июне, как планировалось. Скорее всего, будут ждать результатов досрочных парламентских выборов и нового правительства. Чтобы понимать, кто будет выполнять договоренности.

      У нас государственный бюджет весьма зависим от внешней финансовой поддержки, от доступа к рынкам капитала, которые тоже смотрят на наш прогресс в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком,
      – сказал советник Президента Украины Александр Данилюк.

      Советники Зеленского уверяют, что не намерены сворачивать сотрудничество с МВФ. Ведь речь идет не только о деньгах Фонда, но и о макрофинансовой помощи от Всемирного банка и Евросоюза. В общем – это почти 10 миллиардов долларов. А еще Минфину будет трудно и дорого без поручительства западных партнеров размещать Еврооблигации. Украине нужно будет одолжить у инвесторов еще 8,5 миллиардов долларов. Это те 18,5 миллиардов, которые мы должны привлечь в ближайшие три года, чтобы рассчитаться с долгами правительства времен Тимошенко-Азарова.

      Продолжение сотрудничества с МВФ – одно из условий получения помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро,
      – подчеркнул глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

      "Всемирный банк не сможет предоставлять поддержку бюджета Украины, если Украина не останется в программе МВФ", – пояснил директор Всемирного банка по делам Украины Сату Кахконен.

      Впрочем, в окружении президента периодически говорят о так называемом управляемом дефолте. Но стоит помнить, что его последствия почувствуют все, включая малый бизнес и рядовых граждан. И особенно нелепо выглядят призывы отказаться от дешевых денег МВФ, Всемирного банка и ЕС, учитывая, что предоставляются они под требование реформ.

      Реформ, которые дадут нам возможность стабильно развиваться. Судебная реформа, преодоление коррупции, равные условия конкуренции, содействие привлечению частных инвестиций в страну,
      – отметил глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

      И, конечно, стабильную гривну и низкую инфляцию. Чего точно не будет, в случае, пусть и управляемого, но дефолта. Который, вылетев из программы Стенд-бай, мы вероятнее всего увидим уже летом 2020 года.

      Что такое Стенд-бай?Кредит стэнд-бай предоставляется странам-членам МВФ для определенных, согласованных с МВФ целей на основе соглашений. Банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует ее частично или полностью в зависимости от потребностей в кредите.

      О мифах относительно МВФ от VoxCheck:

       

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      Указ Зеленского о роспуске Рады дважды обжаловали в Верховном суде
      23 мая
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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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