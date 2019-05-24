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      Сможет ли Украина обойтись без транша МФВ: детальное объяснение эксперта

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      Оценивая финансовую ситуацию в Украине на сегодня, можно сказать, что государственных денег хватит до декабря 2019 года. Но как только мы выйдем из программы МВФ, их деньги выйдут из Украины. Соответственно, мы получим ситуацию, близкую к дефолту.

      Такое мнение высказал финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

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      "Если мы останемся в программе МВФ, то даже не получая транша, Украине более-менее нормально протянет до определенного времени, но потом мы будем иметь критическую необходимость в деньгах Международного валютного фонда", – подчеркнул эксперт.

      Какие последствия от этого будет иметь Украина

      По словам Фурсы, управляемый дефолт и ничего не даст Украине, и нанесет тяжелые последствия.

      На самом деле, дефолт – это кризис, в котором бедные становятся еще беднее, а богатые – богаче. И прежде всего, дефолт отразится на курсе валют, но это не будет движение средств с 26 до 28, как мы привыкли, это бужде падение гривны в 2-3 раза. Это влечет за собой тяжелые последствия такие как инфляция и падение занятости, потому что будут закрываться бизнесы и люди будут терять работу,
      – заявил Сергей Фурса.

      Как отметил финансист, МВФ не сомневается, что Украина вернет деньги. "МВФ – это не банк, которого волнуют, вернут ли ему долг. МВФ - не организация, которая зарабатывает деньги. Международный валютный фонд только интересует, будут ли люди, которые подпишут меморандум, способны продолжать реформы", - ответил Фурса.

      "И поскольку сейчас в Украине фактически нет правительства, парламента, не с кем договариваться. Но здесь важно понимать, что проблемой является как раз не это, потому что ключевая проблема сейчас – решение Конституционного суда об отмене незаконного обогащения. Пока власть Украины не исправит эту ситуацию, мы не сможем рассчитывать на транш МВФ", – подытожил Фурса.

      Что известно о майской 2019 года миссии МВФ в Украину?

      Представители фонда в Украину приехали на 2 недели. На встречах должны обсудить:
      • проблематику уравнивания цен на газ для населения с рыночными ценами
      • проведение реформы в банковском секторе
      • уменьшение дефицита государственного бюджета
      • отдельное внимание хотят уделить отмене статьи о незаконном обогащении в Украине.

      По итогам работы миссии МВФ планировалось принятие решения о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

      Кому МВФ выдает транши?
      МВФ предоставляет короткие и среднесрочные кредиты, если страна становится платежно-несостоятельной. Правда, перед тем, как предоставить кредит, фонд выдвигает свои условия – проведение реформы. Для чего? Это своеобразная инвестиция в будущее. Ведь представители фонда должны быть уверены в том, что заемные средства им вернут, а реформы поспособствуют этому возвращению.

      Деятельность МВФ условно можно назвать "узкопрофильной" и имеет всего три направления: кредитование, наблюдение за прогрессом реформ и наращиванием экономического потенциала страны-заемщика.

      Главными требованиями для Украины для получения транша пока является – поднятие цены на газ, проведение монетизации субсидий и независимого аудита НАБУ и вернуть в Украине ответственность за незаконное обогащение.

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      Теги: Новости Украины Новости политики МВФ Транш МВФ Деньги Финансы Законодательство
      Источник: 24 канал
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