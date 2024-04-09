После временной паузы в начале войны, требование о поверке счетчиков было восстановлено в 2023 году.
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Кто должен пройти поверку
Поверку должны проходить все владельцы счетчиков в стране. Они обязаны организовать проверку в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Это касается счетчиков для измерения потребления газа, воды, электричества и тепла.
В случае, если потребитель не помнит, когда в последний раз проводилась проверка его счетчика, специалисты коммунальных служб или соответствующие органы сами выйдут на связь с ним, чтобы сообщить о необходимости в поверке.
Дополнительно специалисты могут провести демонтаж и проверку метрологических параметров счетчика, а затем его повторный монтаж.
Как проходит поверка
Процедура проверки счетчиков в Украине длится до 5 дней. Аккредитованные специалисты посещают место установки счетчика для проведения необходимых проверок и калибровок. Счетчик может быть временно демонтирован для детального осмотра.
Как оплатить услугу
Оплата за поверку счетчика зависит от его типа:
- За счетчики газа и электричества отвечает поставщик, и потребителю не нужно ничего оплачивать.
- Стоимость поверки счетчиков воды и тепла ложится на плечи потребителя, если тариф не включает эту услугу.
После завершения поверки выдается акт или протокол, который фиксирует результаты проверки. В случае выявления проблем со счетчиком, его могут заменить или отремонтировать.