Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Какая будет погода весной 2024 года

Климатолог отметила, что, по предварительным прогнозам, средняя за сезон температура воздуха и в отдельные весенние месяцы будет, вероятно, на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

Однако, когда мы говорим, что температура воздуха ожидается выше нормы, это не значит, что у нас не будет заморозков. Арктические вторжения еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Так что с зимой прощаться еще не стоит,

– отметила Вера Балабух.

Прогноз на ближайшие трое суток

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 13 февраля пройдет небольшой, а в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь. Только на Юге и Юго-Востоке ночью без осадков.

Также ночью и утром в северных областях местами туман.

Температура ночью 2 – 8 тепла, днем 8 – 13, в западных и северных областях 5 – 10 градусов.

Тем временем в Карпатах дождь с мокрым снегом при температуре 0 – 5 градусов тепла.

В последующие двое суток в Украине, кроме Запада и Востока, небольшой дождь, в четверг в северных и центральных областях с мокрым снегом

В среду, 14 февраля, в течение суток 1 – 7 градусов тепла. Впрочем, в южной и восточной части днем 8 – 13 тепла.

Далее, 15 февраля, ночью и днем в южной части 1 – 6 тепла, на остальной территории от 4 тепла до 2 мороза. На Черниговщине и Сумщине ночью 4 –9 мороза, днем 1 –6 мороза.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью и днем 4 – 9 мороза.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5 – 12 метров в секунду.

Ориентировочный прогноз погоды на 15 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра