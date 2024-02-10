Какая погода ожидается этой весной, ранее рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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"Арктические вторжения возможны"

Климатолог отметила, что пока это лишь предварительные прогнозы. Впрочем, ожидается, что весна будет теплой. Кстати, средняя за сезон температура воздуха и в отдельные месяцы, вероятно, будет на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

Однако, когда мы говорим, что температура воздуха ожидается выше нормы, это не значит, что у нас не будет заморозков. Арктические вторжения еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Так что с зимой прощаться еще не стоит,

– отметила Вера Балабух.

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Прогноз погоды на 10 февраля

В Укргидрометцентре спрогнозировали, какая будет погода 10 февраля. Синоптики отметили, что в Украине будет облачно с прояснениями.

В Карпатах и на Закарпатье в субботу будет идти значительный дождь.

Между тем в северо-восточных, ночью и в Черкасской, Киевской и Житомирской областях снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. На Юге – без осадков.

Ветер будет южных направлений, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью в северной, восточной частях, на Полтавщине и Черкасщине от 2 градусов тепла до 3 мороза. Кстати, прохладнее всего будет на Сумщине и Черниговщине, в частности, 3 – 8 мороза. Между тем на остальной территории Украины 3 – 8 градусов тепла.

Днем в северо-восточных областях около 0. В Киевской и Житомирской областях 1 – 6 градусов тепла, на остальной территории 7 – 12 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до +16.

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