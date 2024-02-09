Так, когда и где будет +17, какой погоды ждать в следующие трое суток, со ссылкой на синоптиков передает 24 Канал.

Кстати Весна, зима, осень – три в одном: как удивит украинцев погода 9 февраля

Где вскоре пригреет до +17 градусов

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в следующие трое суток в Украине, кроме Юга, снова будет идти дождь и мокрый снег. К слову, 9 февраля в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки.

Также в пятницу и субботу в северной и северо-восточной частях нашего государства на дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный и восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, 9 февраля в Карпатах сильнее. В частности, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

В части областей Украины ночью до -11 градусов. Так, прохладнее всего в Черниговской и Сумской. Днем там 0 – 5 мороза.

Синоптики писали, что 9 – 10 февраля в северной и восточной частях ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 5 тепла. Между тем на остальной территории ночью 0 – 6 тепла, днем 6 – 12.

В Одесской области и в Крыму до +16,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что речь идет о температуре в тени. На солнце может быть еще больше. Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, в субботу и воскресенье в Одесской области до +17.

Обратите внимание Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ

Прогноз погоды на 10 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Интересно, что 11 февраля в Украине, кроме Юга, ожидается повышение температуры на 4 – 7 градусов.

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