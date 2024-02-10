Яка погода очікується цієї весни, раніше розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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"Арктичні вторгнення можливі"

Кліматологиня зазначила, що поки це лише попередні прогнози. Втім, очікується, що весна буде теплою. До речі, середня за сезон температура повітря і в окремі місяці, ймовірно, буде на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.

Проте, коли ми говоримо, що температура повітря очікується вищою за норму, це не значить, що у нас не буде заморозків. Арктичні вторгнення ще можливі. А за від'ємної температури можливий і сніг. То ж з зимою прощатись ще не варто,

– наголосила Віра Балабух.

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Прогноз погоди на 10 лютого

В Укргідрометцентрі спрогнозували, яка буде погода 10 лютого. Синоптики зауважили, що в Україні буде хмарно з проясненнями.

У Карпатах та на Закарпатті в суботу йтиме значний дощ.

Тим часом у північно-східних, вночі й у Черкаській, Київській та Житомирській областях сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. На Півдні – без опадів.

Вітер буде південних напрямків, 7 – 12 метрів на секунду.

Вночі у північній, східній частинах, на Полтавщині та Черкащині від 2 градусів тепла до 3 морозу. До речі, найпрохолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, зокрема, 3 – 8 морозу. Тим часом на решті території України 3 – 8 градусів тепла.

Вдень у північно-східних областях близько 0. У Київській та Житомирській областях 1 – 6 градусів тепла, на решті території 7 – 12 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до +16.

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