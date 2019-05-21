Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года не только распустил Верховную Раду, но и подписал 12 указов о кадровых увольнениях и назначениях новых людей на ключевые должности в стране. В первую очередь говорится о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и Администрации Президента.

Список имен и должностей: назначения Зеленского

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Замена командующего Генерального штаба ВСУ

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Соответствующие указы №301/2019 и №302/2019 обнародованы на официальном сайте президента.

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Новый глава Администрации Президента

Глава государства Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Соответствующий указ №304/2019 Зеленский обнародовал сразу после указа №303/2019 о роспуске Верховной Рады Украины.

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Кто занял другие ключевые должности в АП Зеленского

Владимир Зеленский назначил заместителей главы Администрации Президента (соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Украины). Ими стали:

Кирилл Тимошенко (указ №310/2019),

Елена Зеркаль (указ №309/2019 – по состоянию на 23 час 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента),

Руслан Рябошапка (указ №308/2019),

Юрий Костюк (указ №307/2019),

Сергей Трофимов (указ №306/2019).

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Помощники и советники президента Украины

Владимир Зеленский назначил соучредителя "Студии "Квартал 95" Сергея Шефира первым помощником президента Украины. Указ №305/2019 опубликовали на сайте президента.

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Еще одним помощником президента стал Андрей Ермак (указ №311/2019). Также Владимир Зеленский назначил 21 мая своим внештатным советником Михаила Федорова (Указ №301/2019).

Представитель президента в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником и представителем в Верховной Раде Украины. Указ №312/2019 опубликован на официальном сайте президента.

Руслан Стефанчук – представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно