Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года не только распустил Верховную Раду, но и подписал 12 указов о кадровых увольнениях и назначениях новых людей на ключевые должности в стране. В первую очередь говорится о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и Администрации Президента.
Список имен и должностей: назначения Зеленского
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Замена командующего Генерального штаба ВСУ
Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Соответствующие указы №301/2019 и №302/2019 обнародованы на официальном сайте президента.
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Новый глава Администрации Президента
Глава государства Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Соответствующий указ №304/2019 Зеленский обнародовал сразу после указа №303/2019 о роспуске Верховной Рады Украины.
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Кто занял другие ключевые должности в АП Зеленского
Владимир Зеленский назначил заместителей главы Администрации Президента (соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Украины). Ими стали:
Кирилл Тимошенко (указ №310/2019),
Елена Зеркаль (указ №309/2019 – по состоянию на 23 час 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента),
Руслан Рябошапка (указ №308/2019),
Юрий Костюк (указ №307/2019),
Сергей Трофимов (указ №306/2019).
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Помощники и советники президента Украины
Владимир Зеленский назначил соучредителя "Студии "Квартал 95" Сергея Шефира первым помощником президента Украины. Указ №305/2019 опубликовали на сайте президента.
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Еще одним помощником президента стал Андрей Ермак (указ №311/2019). Также Владимир Зеленский назначил 21 мая своим внештатным советником Михаила Федорова (Указ №301/2019).
Представитель президента в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником и представителем в Верховной Раде Украины. Указ №312/2019 опубликован на официальном сайте президента.
Руслан Стефанчук – представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно