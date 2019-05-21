01:20
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:16, 21 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

      572 Читати новину українською
      Кого Зеленский назначил и на какие должности - список имен
      Президент Зеленский 21 мая сделал ряд важных кадровых назначений / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года не только распустил Верховную Раду, но и подписал 12 указов о кадровых увольнениях и назначениях новых людей на ключевые должности в стране. В первую очередь говорится о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и Администрации Президента.

      Список имен и должностей: назначения Зеленского

      Читайте также: Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?

      Замена командующего Генерального штаба ВСУ

      Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Соответствующие указы №301/2019 и №302/2019 обнародованы на официальном сайте президента.

      Кто такой Руслан Хомчак: биография нового начальника Генштаба – читайте в материале 24 канала.

      Новый глава Администрации Президента

      Глава государства Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Соответствующий указ №304/2019 Зеленский обнародовал сразу после указа №303/2019 о роспуске Верховной Рады Украины.

      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента – читайте в материале 24 канала.

      Кто занял другие ключевые должности в АП Зеленского

      Владимир Зеленский назначил заместителей главы Администрации Президента (соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Украины). Ими стали:

      Кирилл Тимошенко (указ №310/2019),
      Елена Зеркаль (указ №309/2019 – по состоянию на 23 час 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента),
      Руслан Рябошапка (указ №308/2019),
      Юрий Костюк (указ №307/2019),
      Сергей Трофимов (указ №306/2019).

      Тимошенко, Зеркаль, Рябошапка, Костюк, Трофимов. Кто все эти люди – читайте в материале 24 канала.

       

      Помощники и советники президента Украины

      Владимир Зеленский назначил соучредителя "Студии "Квартал 95" Сергея Шефира первым помощником президента Украины. Указ №305/2019 опубликовали на сайте президента.

      Что известно о Сергее Шефире – в материале 24 канала.

      Еще одним помощником президента стал Андрей Ермак (указ №311/2019). Также Владимир Зеленский назначил 21 мая своим внештатным советником Михаила Федорова (Указ №301/2019).

      Представитель президента в Верховной Раде

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником и представителем в Верховной Раде Украины. Указ №312/2019 опубликован на официальном сайте президента.

      Руслан Стефанчук – представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно

      blog_ava
      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента
      21 мая
      3041
      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Андрей Богдан Владимир Зеленский Президент Украины Руслан Хомчак Виктор Муженко Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев
      сегодня , 00:59 Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев
      Яніна Ткачук 36
      Когда, почему и как распускали Верховную Раду Украины
      21 мая , 23:41 Когда, почему и как распускали Верховную Раду Украины
      Ірина Юрковська 30
      Рада не будет воевать с Президентом, – председатель Комитета избирателей о досрочных выборах
      21 мая , 22:38 Рада не будет воевать с Президентом, – председатель Комитета избирателей о досрочных выборах
      Євгенія Мазур 291
      Главные новости 21 мая: роспуск Верховной Рады, досрочные выборы и 11 назначений Зеленского
      21 мая , 22:31 Главные новости 21 мая: роспуск Верховной Рады, досрочные выборы и 11 назначений Зеленского
      670
      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента
      21 мая , 21:18 Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента
      3041
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук