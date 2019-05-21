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      Руслан Стефанчук – представитель Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно

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      Руслан Стефанчук – биография представителя Зеленского в Верховной Раде
      Стефанчук будет представлять Зеленского в Верховной Раде / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде.

      Соответствующий указ Зеленского был обнародован сегодня, 21 мая.

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      Указ Зеленского о назначении Стефанчука представителем президента в ВР

      Кто такой Руслан Стефанчук?

      Был идеологом предвыборной программы Зеленского, отвечал за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу. В комментарии СМИ он рассказывал, что познакомился с лидером "95 Квартала" еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН.

      Стефанчук – доктор юридических наук, адвокат, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, работал заместителем главного редактора юридического журнала "Право Украины".

      До прихода в команду Зеленского, Стефанчук занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.

      Юрист также рассказал об основных направлениях в законотворчестве, которым команда Зеленского будет уделять наибольшее внимание. В частности, они изучают опыт стран с развитыми демократиями, разрабатывают документы, которые помогут внедрить в Украине народовластие и работают над законами о референдуме, народном вето, налоговой системе и прочее.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Новости политики Новости Украины е-декларирование
      Источник: 24 канал
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