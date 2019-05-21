Руслан Стефанчук – представитель Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде.
Соответствующий указ Зеленского был обнародован сегодня, 21 мая.
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Указ Зеленского о назначении Стефанчука представителем президента в ВР
Кто такой Руслан Стефанчук?
Был идеологом предвыборной программы Зеленского, отвечал за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу. В комментарии СМИ он рассказывал, что познакомился с лидером "95 Квартала" еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН.
Стефанчук – доктор юридических наук, адвокат, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, работал заместителем главного редактора юридического журнала "Право Украины".
До прихода в команду Зеленского, Стефанчук занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.
Юрист также рассказал об основных направлениях в законотворчестве, которым команда Зеленского будет уделять наибольшее внимание. В частности, они изучают опыт стран с развитыми демократиями, разрабатывают документы, которые помогут внедрить в Украине народовластие и работают над законами о референдуме, народном вето, налоговой системе и прочее.