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      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"

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      Дмитрий Разумков - кто это, биография лидера партии Слуга народа
      Дмитрий Разумков / apostrophe.ua

      Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией политика.

      Биография Дмитрия Разумкова

      Дмитрий Разумков – 35-летний политтехнолог, был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

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      Семья Разумкова

      Дмитрий Разумков является старшим сыном покойного первого помощника экс-президента Леонида Кучмы Александра Разумкова и актрисы, народной артистки Украины Натальи Кудри.

      По отцу Дмитрий имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора "Зеркала недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

      Лидер "Слуги народа" женат. Имеет двоих детей.


      Дмитрий Разумков

      Образование

      Разумков учился в Киевском лицее № 38. Имеет два высших образования, так как окончил Киевский институт международных отношений имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения" и Национальный университет государственной налоговой службы украины по специальности "Правоведение".

      Карьера

      В сфере политконсалтинга и избирательных процессов работает с 2006 года. Он специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрения политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа.

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      Политическую карьеру Разумков начинал в "Партии регионов" – в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло политсилы, которое называлось "Молодые регионы". Однако, после победы Януковича на выборах в 2010 году вышел из партии.

      "Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознан после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко. И так я попал в "Партию регионов". Я никогда не был в молодых Регионах. Это – фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах", – рассказывал ранее Разумков.

      В 2010-2014 годах работал с политиком Сергеем Тигипко. Заметим, именно отец Дмитрия Александр Разумков предлагал банкира Тигипко на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам в правительстве Павла Лазаренко в 90-х годах.

      Сотрудничество с Зеленским

      Во время президентской кампании в 2019 году был политическим консультантом кандидата Владимира Зеленского. Он убеждал, что сотрудничал с действующим президентом исключительно на волонтерских началах и не имел никаких договоренностей о государственных должностях.


      Зеленский с командой: справа – Дмитрий Разумков

      Разумков также был одним из самых известных советников Зеленского и представлял его позицию на всех каналах и политических шоу перед выборами. В ЗЕкоманде он отвечал за вопросы внутренней политики.

      Интересные факты

      Дмитрий Разумков публично принципиально говорит на русском языке, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать". Также убежден, что вопрос языка не актуален, пока в Украине продолжается война.

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      "Пока у нас есть российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не нужно приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными мужчинами" и защищать меня как русскоязычное население", – говорил Разумков.

      Лидер партии "Слуга народа"

      22 мая заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка рассказал, что Дмитрий Разумков – вероятная кандидатура на должность главы президентской партии "Слуга народа".

      До этого, лидером политсилы был Иван Баканов – руководитель Студии "Квартал 95". Однако, 22 мая президент Зеленский назначил его первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Поэтому, согласно Конституции, Баканов не может быть членом партий.


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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Владимир Зеленский Статьи Публикации Слуга народа Дмитрий Разумков
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