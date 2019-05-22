Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"

Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков найімовірніше очолить політичну партію "Слуга народу". 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією політика.

Біографія Дмитра Разумкова

Дмитро Разумков – 35-річний політтехнолог, був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

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Сім'я Разумкова

Дмитро Разумков є старшим сином покійного першого помічника екс-президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова та акторки, народної артистки України Наталії Кудрі.

По батьку Дмитро має рідного брата Гліба. Він народився у цивільному шлюбі Олександра Разумкова та головної редакторки "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Згодом, Гліба всиновив політик Анатолій Гриценко, який одружився з Мостовою у 2003 році.

Лідер "Слуги народу" одружений. Має двох дітей.



Дмитро Разумков

Освіта

Разумков навчався в Київському ліцеї № 38. Має дві вищі освіти, адже закінчив Київський інститут міжнародних відносин імені Шевченка за спеціальністю "Міжнародні економічні відносин" і Національний університет державної податкової служби за спеціальністю "Правознавство".

Кар'єра

У сфері політконсалтингу та виборчих процесів працює з 2006 року. Він спеціалізується на питаннях інформаційно-аналітичної роботи у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також адаптації та впровадження політтехнологій для реалізації стратегій з формування громадської думки та іміджу.

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Політичну кар'єру Разумков розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії.

"Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в Партію регіонів був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у "Партію регіонів". Я ніколи не був у молодих Регіонах. Це – фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках", – розповідав раніше Разумков.

У 2010-2014 роках працював із політиком Сергієм Тігіпком. Зауважимо, саме батько Дмитра Олександр Разумков пропонував банкіра Тігіпка на посаду віце-прем’єр-міністра з економічних питань в уряді Павла Лазаренка у 90-х роках.

Співправця з Зеленським

Під час президентської кампанії у 2019 році був політичним консультантом кандидата Володимира Зеленського. Він переконував, що співпрацював з чинним президентом виключно на волонтерських засадах і не мав жодних домовленостей про державні посади.



Зеленський з командою: праворуч – Дмитро Разумков

Разумков також був одним з найвідоміших радників Зеленського і представляв його позицію на всіх каналах та політичних шоу перед виборами. У ЗЕкоманді він відповідав за питання внутрішньої політики.

Цікаві факти

Дмитро Разумков публічно принципово говорить російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". Також переконаний, що питання мови не на часі, поки в Україні триває війна.

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"Поки є у нас російська агресія, поки у нас є бажання російської держави захищати російськомовне населення, то під час ефірів я використовую виключно російську мову. Тому що я вважаю, що не треба приїздити на танках, приходити з кулеметами, автоматами та "зеленими чоловіками" та захищати мене як російськомовне населення", – казав Разумков.

Лідер партії "Слуга народу"

22 травня заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка розповів, що Дмитро Разумков – найімовірніша кандидатура на посаду очільника президентської партії "Слуга народу".

До цього, лідером політсили був Іван Баканов – керівник Студії "Квартал 95". Проте, 22 травня президент Зеленський призначив його першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Тому, згідно з Конституцією, Баканов не може бути членом партій.



Кого Зеленський призначив на ключові посади