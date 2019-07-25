Земля, пенсія, освіта: Разумков озвучив позицію "Слуги народу"

Система буде працювати виключно за законом. Вертикалі влади змінять повністю. Ніхто нікого покривати не буде, якщо будь-хто із влади – хто прийшов з командою "Слуги народу" чи не прийшов з командою – полізе до бюджету.

Про це лідер партії "Слуга народу", переможця парламентських виборів в Україні, Дмитро Разумков розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Також Разумков відповів на запитання про позицію партії, яка формуватиме коаліцію новообраного парламенту та новий уряд України самостійно, щодо найгостріших питань української економіки.

Продаж землі

"Скільки землі у державній власності? 30%, кажуть. Але 30% від чого? Це складний процес. Треба брати усіх, хто причетний до сфери володіння землею і торгівлі землею, сідати і обговорювати, яким має бути законодавство з приводу землі", – розповів Разумков.

Чи продовжать мораторій на продаж землі – не готовий відповісти. На референдум, я особисто вважаю, це питання виносити не варто,

– зазначив лідер "Слуги народу".

Олександр Дубінський (переможець у 94 окрузі, представник "Слуги народу" та журналіст "1+1") додав, що в Україні просто немає мірила ціни на землю сільськогосподарського призначення. І загалом масштаби цієї проблеми важко уявити.

Реформу земельного кадастру завершити до кінця 2019 року – одне з першочергових завдань: про це сказав четвертий номер списку "Слуги народу" Давид Арахамія.

Пенсійна реформа

Разумков зазначив, що пенсійна система, на його думку, повинна бути накопичувальною. Але вийти повністю із солідарної системи Україна зараз не зможе. Натомість правильно було б реформування пенсійної системи із введення страхової пенсії і страхової медицини.

У будь-якому випадку, станом на сьогодні соціальна сфера і пенсійна система без допомоги держави вижити не зможуть,

– наголосив Разумков.

Разумков розповів, за яку пенсійну та медичну системи виступає "Слуга народу" – детально тут.

Ситуація в освітній галузі

Керівник "Слуги народу" сказав, освітня реформа в Україні триває дуже повільно. Її треба переглянути, а темпи – значно пришвидшити.

Якщо ми такими темпами будемо йти далі, то ця країна за 17-18 років просто не виживе – тут нікого не залишиться. До того ж, реформа має бути всеосяжною,

– сказав Разумков.

Дострокові вибори Верховної Ради в Україні 21 липня 2019 року завершилися розгромною перемогою "Слуги народу".

Скільки (орієнтовно) депутатських мандатів отримають ця та інші політичні сили – дивіться в інфографіці 24 каналу: