Дев'яте скликання: хто може стати головою Верховної Ради

Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко, Руслан Стефанчук – ці прізвища називають експерти, коли йдеться про претендентів на посаду голови Верховної Ради. Проте, головна інтрига наразі розгортається навколо посади віце-спікера. За традицією, її віддають опозиціонерам. Хто може зайняти місця в парламентській президії ІХ скликання – в матеріалі 24 каналу.

Не перший, але й не другий

Голова Верховної Ради не лише організовує роботу цього органу (відкриває, веде та закриває засідання), підписує акти, ухвалені парламентом, представляє державу в інших державних органах і країнах. Спікер парламенту – це скоріше молодший партнер президента, якщо домінує пропрезидентська коаліція. Також він може бути партнером прем'єра, у випадку коли другий центр впливу – глава уряду. Або ж бути частиною опозиції до президента, яка домінує в парламенті.

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Де-факто спікерська посада у нас є другою в державі, адже Україна має змішану парламентсько-президентську форму правління. Водночас, якщо щось трапляється з президентом, то саме спікер виконує обов'язки глави держави. Таке в історії України вже траплялось – Олександр Турчинов став виконуючим обов'язки президента після втечі Віктора Януковича в Ростов.

Спікер ВРУ (ІІІ скликання) Олександр Ткаченко про свою посаду сказав так: я й не перший, але й не другий.

Як Дмитро Разумков прокоментував можливе призначення на посаду спікера, дивіться тут:

Не дивно, що претендентів на цю посаду підбирають вкрай ретельно. Наразі, в ЗМІ називають кілька прізвищ тих, хто може претендувати на цю посаду. Зокрема, йдеться про Дмитра Разумкова, Олександра Корнієнка, Руслана Стефанчука.

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Водночас, голова пропрезидентської партії неодноразово заявляв: мовляв, він поки що не знає хто буде спікером парламенту, оскільки його обиратимуть депутати.

Шанси є

Політичний експерт Максим Вознюк вважає, що принаймні зараз, найбільш вірогідною кандидатурою на пост спікера Ради є саме Дмитро Разумков. Адже під час президентської кампанії він був голосом Володимира Зеленського і вдало виконував функції спікера виборчого штабу.



Дмитро Разумков має всі шанси стати наступним спікером / Фото прес-служби "Слуги народу"

Протягом парламентської кампанії Разумков займався стратегією "Слуги народу", підготовкою та навчанням кандидатів та підтримував з ними постійну комунікацію. Ці навички незабаром можуть стати йому у нагоді й на посаді голови парламенту,

– зазначає Максим Вознюк.

Погоджується з колегою і політолог Тарас Загородній. Він вважає – Разумков може бути спікером Ради, адже за статусом він міг би її очолювати. Хоч цю посаду може обійняти й Руслан Стефанчук, але, вірогідніше за все, йому буде відведена роль керівника фракції. Стефанчук є однією з ключових фігур у команді Зеленського, був ідеологом його кампанії та партії "Слуга народу", відповідає за розробку законопроектів.

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Ще одним із претендентів на посаду називають керівника штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. Він заявляв ЗМІ, що в якості менеджера координує всю оргчастину, всі підрозділи, які працюють у штабі.

На думку експертів, цю посаду навряд чи обійме людина, яка не входить в партію "Слуга народу". Принаймні, наразі вірогідність подібного дуже мала.



Хто з спікерів найдовше обіймав свою посаду(перша частина інфографіки) / Інфографіка 24 каналу

В пошуках віце-спікера

Посаду одного з віце-спікерів, традиційно, в Україні обіймав представник опозиційних сил. Щоправда, законодавчо це ніде не прописано. Власне, й Дмитро Разумков вже заявляв, що посаду віце-спікера у парламенті нового скликання віддадуть опозиції.

Щоправда, зараз із політичної точки зору опозиційно налаштована до влади як "Опозиційна платформа – За життя" так і "Європейська солідарність". Звісно, ці дві політичні сили не разом працюватимуть проти партії влади, а з різних ідеологічних флангів. Хоча поки ще ані перші, ані другі остаточно не визначились і офіційно не заявляли, що йдуть в опозицію до нинішньої влади. Відповідно, наразі ще невідомо, хто з них претендуватиме на посаду віце-спікера саме від опозиції.

В ЗМІ активно обговорюють можливість призначення віце-спікером Віктора Медведчука. Проте, Тарас Загородній оцінює шанси Віктора Медведчука на цю посаду як 50 на 50. "Опозиційна платформа – За життя" заведе в Раду 43 депутатів (партійні списки плюс мажоритарка), що не дуже багато.



Хто з спікерів найдовше обіймав свою посаду(друга частина інфографіки) / Інфографіка 24 каналу

Думаю, це може бути або особисто Віктор Медведчук, якщо забажає, бо за своїм статусом він хотів претендувати на спікера, або делегують іншого представника партії,

– додає Тарас Загородній.

Хоч за неформальним правилом посаду віце-спікера віддають людині, яка представляє другу за чисельністю фракцію в парламенті, проте були й винятки з цього неписаного правила. Так, у Раді восьмого скликання місця в президії займали винятково представники коаліції.

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За інформацією Максима Вознюка, Зеленський досі ображений на Порошенка за президентську кампанію, а Медведчук – сама по собі дуже токсична політична персона, тому навряд чи посада заступника голови ВРУ перепаде представникам їхніх політсил.

Найімовірніше склад президії виглядатиме таким чином: головою ВРУ буде представник "Слуги народу", а посади віце-спікерів розподілять між представниками "Голосу" та "Батьківщини",

– зазначає Вознюк.

Тож наразі інтрига навколо призначень лише посилюється.