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      Дев'яте скликання: хто може стати головою Верховної Ради

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      Хто стане головою Верховної Ради - кандидати
      Які кандидатури обговорюють на посаду спікера та його замів / Колаж 24 каналу

      Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко, Руслан Стефанчук – ці прізвища називають експерти, коли йдеться про претендентів на посаду голови Верховної Ради. Проте, головна інтрига наразі розгортається навколо посади віце-спікера. За традицією, її віддають опозиціонерам. Хто може зайняти місця в парламентській президії ІХ скликання – в матеріалі 24 каналу.

      Не перший, але й не другий

      Голова Верховної Ради не лише організовує роботу цього органу (відкриває, веде та закриває засідання), підписує акти, ухвалені парламентом, представляє державу в інших державних органах і країнах. Спікер парламенту – це скоріше молодший партнер президента, якщо домінує пропрезидентська коаліція. Також він може бути партнером прем'єра, у випадку коли другий центр впливу – глава уряду. Або ж бути частиною опозиції до президента, яка домінує в парламенті.

      Припущення: Кого в "Слузі народу" хочуть бачити в кріслі одного з віце-спікерів нової Верховної Ради

      Де-факто спікерська посада у нас є другою в державі, адже Україна має змішану парламентсько-президентську форму правління. Водночас, якщо щось трапляється з президентом, то саме спікер виконує обов'язки глави держави. Таке в історії України вже траплялось – Олександр Турчинов став виконуючим обов'язки президента після втечі Віктора Януковича в Ростов.

      Спікер ВРУ (ІІІ скликання) Олександр Ткаченко про свою посаду сказав так: я й не перший, але й не другий.

      Як Дмитро Разумков прокоментував можливе призначення на посаду спікера, дивіться тут:

      Не дивно, що претендентів на цю посаду підбирають вкрай ретельно. Наразі, в ЗМІ називають кілька прізвищ тих, хто може претендувати на цю посаду. Зокрема, йдеться про Дмитра Разумкова, Олександра Корнієнка, Руслана Стефанчука.

      Прогноз експертів: Хто може стати новим прем'єром: прогнози експертів

      Водночас, голова пропрезидентської партії неодноразово заявляв: мовляв, він поки що не знає хто буде спікером парламенту, оскільки його обиратимуть депутати.

      Шанси є

      Політичний експерт Максим Вознюк вважає, що принаймні зараз, найбільш вірогідною кандидатурою на пост спікера Ради є саме Дмитро Разумков. Адже під час президентської кампанії він був голосом Володимира Зеленського і вдало виконував функції спікера виборчого штабу.

      Дмитро Разумков, претенденти на посаду спікера
      Дмитро Разумков має всі шанси стати наступним спікером / Фото прес-служби "Слуги народу"

      Протягом парламентської кампанії Разумков займався стратегією "Слуги народу", підготовкою та навчанням кандидатів та підтримував з ними постійну комунікацію. Ці навички незабаром можуть стати йому у нагоді й на посаді голови парламенту,
      – зазначає Максим Вознюк.

      Погоджується з колегою і політолог Тарас Загородній. Він вважає – Разумков може бути спікером Ради, адже за статусом він міг би її очолювати. Хоч цю посаду може обійняти й Руслан Стефанчук, але, вірогідніше за все, йому буде відведена роль керівника фракції. Стефанчук є однією з ключових фігур у команді Зеленського, був ідеологом його кампанії та партії "Слуга народу", відповідає за розробку законопроектів.

      Цікаво: Як розподіляться місця у новій Верховній Раді: версія "Слуги народу"

      Ще одним із претендентів на посаду називають керівника штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. Він заявляв ЗМІ, що в якості менеджера координує всю оргчастину, всі підрозділи, які працюють у штабі.

      На думку експертів, цю посаду навряд чи обійме людина, яка не входить в партію "Слуга народу". Принаймні, наразі вірогідність подібного дуже мала.

      спікери Верховної Ради, Литвин, Мороз, Плющ, парубій, Ткаченко
      Хто з спікерів найдовше обіймав свою посаду(перша частина інфографіки) / Інфографіка 24 каналу

      В пошуках віце-спікера

      Посаду одного з віце-спікерів, традиційно, в Україні обіймав представник опозиційних сил. Щоправда, законодавчо це ніде не прописано. Власне, й Дмитро Разумков вже заявляв, що посаду віце-спікера у парламенті нового скликання віддадуть опозиції.

      Щоправда, зараз із політичної точки зору опозиційно налаштована до влади як "Опозиційна платформа – За життя" так і "Європейська солідарність". Звісно, ці дві політичні сили не разом працюватимуть проти партії влади, а з різних ідеологічних флангів. Хоча поки ще ані перші, ані другі остаточно не визначились і офіційно не заявляли, що йдуть в опозицію до нинішньої влади. Відповідно, наразі ще невідомо, хто з них претендуватиме на посаду віце-спікера саме від опозиції.

      В ЗМІ активно обговорюють можливість призначення віце-спікером Віктора Медведчука. Проте, Тарас Загородній оцінює шанси Віктора Медведчука на цю посаду як 50 на 50. "Опозиційна платформа – За життя" заведе в Раду 43 депутатів (партійні списки плюс мажоритарка), що не дуже багато. 

      спікери Верховної Ради, Гройсман, Парубій, Яценюк, Рибачук
      Хто з спікерів найдовше обіймав свою посаду(друга частина інфографіки) / Інфографіка 24 каналу

      Думаю, це може бути або особисто Віктор Медведчук, якщо забажає, бо за своїм статусом він хотів претендувати на спікера, або делегують іншого представника партії,
      – додає Тарас Загородній.

      Хоч за неформальним правилом посаду віце-спікера віддають людині, яка представляє другу за чисельністю фракцію в парламенті, проте були й винятки з цього неписаного правила. Так, у Раді восьмого скликання місця в президії займали винятково представники коаліції.

      До речі: Чи може Медведчук сісти в крісло віце-спікера: у Зеленського дали відповідь

      За інформацією Максима Вознюка, Зеленський досі ображений на Порошенка за президентську кампанію, а Медведчук – сама по собі дуже токсична політична персона, тому навряд чи посада заступника голови ВРУ перепаде представникам їхніх політсил.

      Найімовірніше склад президії виглядатиме таким чином: головою ВРУ буде представник "Слуги народу", а посади віце-спікерів розподілять між представниками "Голосу" та "Батьківщини",
      – зазначає Вознюк.

      Тож наразі інтрига навколо призначень лише посилюється.

       

      blog_ava
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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Публікації Володимир Литвин Леонід Кравчук Андрій Парубій Олександр Мороз Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Володимир Рибак Статті Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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