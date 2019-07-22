Як розподіляться місця у новій Верховній Раді: версія "Слуги народу"

Керівник передвиборчого штабу "Слуга народу" Олександр Корнієнко продемонстрував, який вигляд матиме новий парламент. Також президентська партія за підсумками позачергових парламентських виборів сподівається отримати 225 у Верховній Раді IX скликання.

Як підкреслив Корнієнко під час брифінгу, відповідно до попереднього підрахунку голосів, який веде "Слуга народу", президентська партія у новій Раді отримає від 125 до 127 місць за мажоритаркою та 121-122 місця – за списком.

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Також він представив модель представництв партій у новому парламенті.

Згідно з цією інфографікою, "Слуга народу" отримує 255 місць, "Опозиційна платформа – За Життя", – 45, самовисуванці – 42, "Батьківщина" – 25, "Європейська солідарність" – 22, "Голос" – 18, "Опозиційний блок" – 5, "Самопоміч", "Свобода", "Єдиний центр" та "Біла Церква разом" – по одному місцю,

– зазначив Корнієнко.



"Слуга народу" очікує отримати 255 місць у новому парламенті

Як пояснив представник "Слуги народу", зараз відбувається розподіл 416 мандатів, але загалом їх – 426, відтак цифра буде змінюватися.

Також Корнієнко розповів, "Слуга народу" займе 255 місць, що є найближчими до президіуму. Щодо того, які місця займатимуть інші партії, то це поки змоделював комп’ютер. Як буде насправді, у "Слузі народу" не знають.



Як відбуватиметься розподіл місць у новій Раді: версія "Слуги народу"

Після підрахунку 65% на позачергових виборах до Ради "Слуга народу" наразі лідирує із результатом 42,57%. За президентською партією йдуть "Опозиційна платформа – за життя" (13,03%), "Європейська Солідарність" (8,48%), ВО "Батьківщина" (8,01%) і "Голос" (6,26%).

До речі, "Слуга народу" може отримати монобільшість у парламенті

Відповідно до даних національного екзитполу, місця у парламенті можуть розподілитися так:

"Слуга народу": 128

"Опозиційна платформа – За життя": 33

"Європейська Солідарність": 25

"Батьківщина": 21

"Голос": 18



Скільки мандатів отримають партії