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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як розподіляться місця у новій Верховній Раді: версія "Слуги народу"

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      Як розподіляються місця в Раді після виборів 2019 в Україні
      "Слуга народу" показала, як розподіляться місця у новій Раді / Соцмережі

      Керівник передвиборчого штабу "Слуга народу" Олександр Корнієнко продемонстрував, який вигляд матиме новий парламент. Також президентська партія за підсумками позачергових парламентських виборів сподівається отримати 225 у Верховній Раді IX скликання.

      Як підкреслив Корнієнко під час брифінгу, відповідно до попереднього підрахунку голосів, який веде "Слуга народу", президентська партія у новій Раді отримає від 125 до 127 місць за мажоритаркою та 121-122 місця – за списком.

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      Також він представив модель представництв партій у новому парламенті.

      Згідно з цією інфографікою, "Слуга народу" отримує 255 місць, "Опозиційна платформа – За Життя", – 45, самовисуванці – 42, "Батьківщина" – 25, "Європейська солідарність" – 22, "Голос" – 18, "Опозиційний блок" – 5, "Самопоміч", "Свобода", "Єдиний центр" та "Біла Церква разом" – по одному місцю,
      – зазначив Корнієнко.

      Слуга народу, партії, новий парламент, вибори
      "Слуга народу" очікує отримати 255 місць у новому парламенті 

      Як пояснив представник "Слуги народу", зараз відбувається розподіл 416 мандатів, але загалом їх – 426, відтак цифра буде змінюватися.

      Також Корнієнко розповів, "Слуга народу" займе 255 місць, що є найближчими до президіуму. Щодо того, які місця займатимуть інші партії, то це поки змоделював комп’ютер. Як буде насправді, у "Слузі народу" не знають.

      Слуга народу, партії, новий парламент, вибори
      Як відбуватиметься розподіл місць у новій Раді: версія "Слуги народу" 

      Після підрахунку 65% на позачергових виборах до Ради "Слуга народу" наразі лідирує із результатом 42,57%. За президентською партією йдуть "Опозиційна платформа – за життя" (13,03%), "Європейська Солідарність" (8,48%), ВО "Батьківщина" (8,01%) і "Голос" (6,26%).

      До речі, "Слуга народу" може отримати монобільшість у парламенті

      Відповідно до даних національного екзитполу, місця у парламенті можуть розподілитися так:

      • "Слуга народу": 128
      • "Опозиційна платформа – За життя": 33
      • "Європейська Солідарність": 25
      • "Батьківщина": 21
      • "Голос": 18

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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