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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто такі слуги народу та чим вони займаються: цікаве дослідження

      802 Читать новость на русском

      На цих виборах старе словосполучення "слуга народу" зазвучало по-новому. Багато років народних депутатів так називали швидше в іронічному сенсі, бо далеко не всі з них справді служили народним інтересам. Хто ж такий слуга народу нового, дев'ятого скликання, і чого від нього очікувати – читайте далі.

      Вислову Сталіна "депутат – слуга народу" вже 82 роки. Але ще з радянських часів і до сьогодні депутати служать частіше не народним інтересам, а власним, або ж олігархам. Саме через це багато хто і йшов у парламент. 

      Читайте також: Результати виборів: штаб "Слуги народу" святкують перемогу

      Навіщо ставати депутатами

      На думку політолога Олексія Мінакова, дехто йде до Верховної Ради, щоб заробити коштів, і за певні призи писати депутатські звернення і запити. Це й не дивно. З кишень народу його слуги отримують зарплатню у 20-30 тисяч гривень на місяць. А от від інших господарів можуть мати значно більше.

      Дрібний корупціонер може отримувати по декілька тисяч доларів. Звичайно, окремо є призи за голосування за конкретні законопроекти, тому кожен голос був на вагу золота,
      – додав Мінаков.

      Втім, цього разу є надія на зміни. За оцінками експертів, до Верховної Ради дев'ятого скликання може зайти до 80% нових облич. У списках більшості партій, які мають шанси пройти в парламент майже усі кандидати у нардепи ніколи не були у Раді. Натомість старі обличчя йдуть до Ради на мажоритарних округах.


      За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу

      Політична аналітикиня громадського руху "Чесно" Оксана Ставнійчук наголосила, що вибити мажоритарника, який сидить у Верховній Раді уже там не одне скликання дуже важко. З 198 округів, що у нас є, залишиться принаймні половина старого складу.

      Як припинити корупцію серед депутатів

      Тим часом експерти переконують, що новообраним депутатам необхідно платити гідну зарплату. Це знизить спокусу продавати голоси. Цікаво, що з шість тисяч кандидатів, які балотуються до Ради, понад тисяча не має роботи.

      Безробітні входять у топ професії, якщо можна так сказати, серед мажоритарників. Дуже багато є пенсіонерів. Це теж люди, які, умовно кажучи, не працюють. Вони також є й у списках, там їх навіть трохи більше,
      – зауважила Ставнійчук.

      Офіційні дані ЦВК
      Результати ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Чим займаються депутати

      Якщо вам здається, що робота депутата досить нудна, то ви не помиляєтесь. Обов'язок усіх 423 слуг народу, які пройдуть до парламенту, займатися виключно законотворчістю. 


      Повноваження Верховної Ради

      Це завжди така рутинна, нудна робота. Коли тобі ніхто не аплодує, а потрібно читати законопроекти, аналізувати, самому розробляти їх, ходити на комітети, голосувати. Все це їм не дуже й весело,
      – підсумував Мінаков.

      Втім, враховуючи нечувану кількість співаків та артистів, які намагаються пройти до Ради дев'ятого скликання, все може змінитися.

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      сьогодні
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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Коаліція
      Джерело: 24 канал
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