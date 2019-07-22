Результати виборів: штаб "Слуги народу" святкують перемогу

У штабі "Слуги народу" свої цифри зустріли, як і перемогу Зеленського два місяці тому – оплесками і вигуками радощів. Зрештою партія має цілком реальні шанси сформувати більшість у Раді.

Вже традиційно з радісними вигуками у передвиборчому штабі "Слуги народу" зустрічають перші результати екзит-полів. Згідно з ними, президентська партія взяла перше місце на виборах.

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Привітати майбутніх слуг народу прийшов особисто президент. Він подякував українцям за довіру і підтримку. За попередніми підрахунками партія президента за списком може отримати від 120 до 130 голосів у майбутній Раді. За всю історію українського парламенту це рекордний результат.

Жодна партія раніше не набирала стільки голосів за списками. Проте для формування більшості цього поки замало. Треба дочекатися результатів голосування на одномандатних округах.



Результати екзит-полу

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков наголосив, що вони розраховують на те, щоб отримати велику кількість кандидатів у нардепи на мажоритарних округах.

А от що вже зараз цікавить найбільше – хто отримає портфелі в уряді й президії парламенту. Імен у партії не називають і навіть не хочуть натякнути, про які прізвища може йти мова. Пояснюють, що таким чином оберігають своїх потенційних претендентів.

Я побачив, що тільки-но кажуть ім'я потенційного кандидата, то його одразу мішають з багнюкою. На біле кажуть чорне. Натякнути не можу – це цивільна людина, як і вимагає закон,

– сказав кандидат в депутати від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.



Хто проходить до Ради від партії "Слуга народу": перша п'ятірка

Прощаючись, президент у звичній для нього манері натякнув, що на цьому виборча епопея в Україні не закінчується.

Сьогодні можна розслабитись нашій команді. Але не дуже сильно, тому що завтра зранку треба працювати. Щодо питання місцевих виборів. Не розслабляйтесь,

– підсумував президент України.

Тож вже незабаром можемо чекати, що на Банковій оголосять ще одні вибори – дострокові місцеві.