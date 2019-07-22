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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи отримає "Опозиційна платформа" посади у Верховній Раді: пояснення експерта

      1862 Читать новость на русском
      Леонід Швець
      Леонід Швець / 24 канал

      За результатами екзит-полів, друге місце за кількістю голосів посіла проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя". Її підтримали 11,4% українців. Ймовірно, вони отримають 43 місця у новому парламенті. Про те, чи отримають вони посади та що це значить для України – читайте далі.

      Як сказав політичний оглядач Леонід Щвець у прямому ефірі 24 каналу, раніше опозиція автоматично отримувала посади у різноманітних комітетах. Тобто вони мали можливість впливати на законодавчий процес.

      Читайте також: Бренд "Слуги народу" дуже сильно бив по мажоритарці, – Швець

      Однак згодом цього регламенту почали не дотримуватись. Тому те, що відбуватиметься за чинної влади спрогнозувати неможливо.

      Демократія – це не стільки влада більшості, скільки захист прав меншості. І в наших умовах виходить так, що до цієї меншості належить не лише представники національно-демократичних сил, які отримали не так багато голосів, як сподівалися, але й проросійські сили. Тому ми зараз перебуваємо у такій ситуації, коли демократія має захищати і їх теж,
      – наголосив Щвець.

      Чи отримають опозиційні сили посади

      Для Володимира Зеленського, який весь час доводить і переконує, що він не прокремлівська маріонетка, потрібно зробити все, щоб опозиційні сили не отримали ключових посад. На думку оглядача, наразі все йде до того, що "Опоблок" інкапсулюють і він буде сам по собі. 


      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео: підсумки виборів до Верховної Ради

      Дивіться відео марафону про вибори на 24 каналі:

       

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      22 липня
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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа – За життя Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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