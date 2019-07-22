Чи отримає "Опозиційна платформа" посади у Верховній Раді: пояснення експерта

За результатами екзит-полів, друге місце за кількістю голосів посіла проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя". Її підтримали 11,4% українців. Ймовірно, вони отримають 43 місця у новому парламенті. Про те, чи отримають вони посади та що це значить для України – читайте далі.

Як сказав політичний оглядач Леонід Щвець у прямому ефірі 24 каналу, раніше опозиція автоматично отримувала посади у різноманітних комітетах. Тобто вони мали можливість впливати на законодавчий процес.

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Однак згодом цього регламенту почали не дотримуватись. Тому те, що відбуватиметься за чинної влади спрогнозувати неможливо.

Демократія – це не стільки влада більшості, скільки захист прав меншості. І в наших умовах виходить так, що до цієї меншості належить не лише представники національно-демократичних сил, які отримали не так багато голосів, як сподівалися, але й проросійські сили. Тому ми зараз перебуваємо у такій ситуації, коли демократія має захищати і їх теж,

– наголосив Щвець.

Чи отримають опозиційні сили посади

Для Володимира Зеленського, який весь час доводить і переконує, що він не прокремлівська маріонетка, потрібно зробити все, щоб опозиційні сили не отримали ключових посад. На думку оглядача, наразі все йде до того, що "Опоблок" інкапсулюють і він буде сам по собі.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

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