Бренд "Слуги народу" дуже сильно бив по мажоритарці, – Швець

За результатами екзит-полів, у Верховну Раду дев'ятого скликання проходять п'ять політсил. Найбільший відсоток підтримки отримала партія президента "Слуга народу". Лише за партійними списками вони отримають щонайменше 128 місць у парламенті. Цікаво, що на мажоритарних округах українці також висловили підтримку президентській партії.

Як сказав політичний оглядач Леонід Щвець у прямому ефірі 24 каналу, сподівання партії "Слуга народу" на результати парламентських виборів перевершені.

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Він наголосив, що спочатку у штабі партії говорили про утворення коаліції, але зараз ми бачимо, що це їм не потрібно.

Бренд "Слуги народу" дуже сильно бив по мажоритарці. Тому вони отримали більше, ніж самі очікували,

– заявив політолог.

Швець додав, що за попередньою інформацією, 106 депутатів по мажоритарці від "Слуги народу" отримають крісла у парламенті. А якщо додати ще 128 місць за партійними списками, то ми бачимо. що президентська партія отримує більшість у новій Раді.

Схоже на те, що "Слуга народу" бере все. Це, на мою думку, погана новина для "Батьківщини" і "Європейська Солідарність". Особливо для Тимошенко, яка розраховувала на посаду прем'єрки,

– зауважив Леонід.

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Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

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