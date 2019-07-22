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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бренд "Слуги народу" дуже сильно бив по мажоритарці, – Швець

      8139 Читать новость на русском
      Леонід Швець
      Леонід Швець / 24 канал

      За результатами екзит-полів, у Верховну Раду дев'ятого скликання проходять п'ять політсил. Найбільший відсоток підтримки отримала партія президента "Слуга народу". Лише за партійними списками вони отримають щонайменше 128 місць у парламенті. Цікаво, що на мажоритарних округах українці також висловили підтримку президентській партії.

      Як сказав політичний оглядач Леонід Щвець у прямому ефірі 24 каналу, сподівання партії "Слуга народу" на результати парламентських виборів перевершені.

      Читайте також: Яка можливість у "Слуги народу" набрати монобільшість і чим це може завершитися

      Він наголосив, що спочатку у штабі партії говорили про утворення коаліції, але зараз ми бачимо, що це їм не потрібно.

      Бренд "Слуги народу" дуже сильно бив по мажоритарці. Тому вони отримали більше, ніж самі очікували, 
      – заявив політолог.

      Швець додав, що за попередньою інформацією, 106 депутатів по мажоритарці від "Слуги народу" отримають крісла у парламенті. А якщо додати ще 128 місць за партійними списками, то ми бачимо. що президентська партія отримує більшість у новій Раді.

      Схоже на те, що "Слуга народу" бере все. Це, на мою думку, погана новина для "Батьківщини" і "Європейська Солідарність". Особливо для Тимошенко, яка розраховувала на посаду прем'єрки,
      – зауважив Леонід. 

      Читайте також: Без Тимошенко: "Слуга народу" розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єра


      Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео: підсумки виборів до Верховної Ради

      Дивіться відео марафону про вибори на 24 каналі:

       

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      22 липня
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Європейська солідарність Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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