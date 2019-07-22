Яка можливість у "Слуги народу" набрати монобільшість і чим це може завершитися

В партії "Слуга народу" позитивно налаштовані щодо можливості набрати монобільшість у парламенті. Однак у цього можуть бути свої мінуси.

Про це зазначив кореспондент 24 каналу зі штабу "Слуги народу".

Читайте також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Навіть найбільша кількість голосів за списками не гарантує партії монобільшості в парламенті. Однак у штабі "Слуги народу достатньо оптимістично налаштовані. Там навіть є розмови про те, що монобільшість можлива. Це те, про що вони не говорять на камеру: мова йде про те, що при формуванні фракції вони можуть залучати не партійних мажоритарників-самовисуванців. В них є надія, зібравши список з власних мажоритарників і приєднавши позапартійних, набрати достатню кількість голосів, аби сформувати монобільшість.

На думку політолога Михайла Басараба, у монобільшості є свої мінуси.

Якщо, як пріоритетний, розглядається варіант монобільшості, звичайно, це певним чином прискорить розподіл посад в комітетах, формування уряду, але це і величезні виклики для цієї команди. Тому що будь-яка абсолютизація влади абсолютизує і вимоги, і надії суспільства,

– наголосив Басараб.

Він додав, що швидше виникатимуть питання, і вони адресуватимуться не до прем'єр-міністра, призначеного від монобільшості, не до парламенту, не до фракції "Слуга народу", а на Банкову – в Офіс Президента.

Тому це, звичайно, може обернутися і дуже великим розчаруванням, якщо команді не вдасться задовільнити суспільний запит,

– підсумував Басараб.

Читайте також: Чисельність не визначає якість, – Чийгоз звернувся до представника "Слуги народу"

Відео марафону про вибори на 24 каналі:

Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу