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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Яка можливість у "Слуги народу" набрати монобільшість і чим це може завершитися

      2070 Читать новость на русском
      Михайло Басараб
      Михайло Басараб / 24 канал

      В партії "Слуга народу" позитивно налаштовані щодо можливості набрати монобільшість у парламенті. Однак у цього можуть бути свої мінуси.

      Про це зазначив кореспондент 24 каналу зі штабу "Слуги народу".

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      Навіть найбільша кількість голосів за списками не гарантує партії монобільшості в парламенті. Однак у штабі "Слуги народу достатньо оптимістично налаштовані. Там навіть є розмови про те, що монобільшість можлива. Це те, про що вони не говорять на камеру: мова йде про те, що при формуванні фракції вони можуть залучати не партійних мажоритарників-самовисуванців. В них є надія, зібравши список з власних мажоритарників і приєднавши позапартійних, набрати достатню кількість голосів, аби сформувати монобільшість.

      На думку політолога Михайла Басараба, у монобільшості є свої мінуси.

      Якщо, як пріоритетний, розглядається варіант монобільшості, звичайно, це певним чином прискорить розподіл посад в комітетах, формування уряду, але це і величезні виклики для цієї команди. Тому що будь-яка абсолютизація влади абсолютизує і вимоги, і надії суспільства,
      – наголосив Басараб.

      Він додав, що швидше виникатимуть питання, і вони адресуватимуться не до прем'єр-міністра, призначеного від монобільшості, не до парламенту, не до фракції "Слуга народу", а на Банкову – в Офіс Президента.

      Тому це, звичайно, може обернутися і дуже великим розчаруванням, якщо команді не вдасться задовільнити суспільний запит,
      – підсумував Басараб.

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      Відео марафону про вибори на 24 каналі:

      вибори до вру результат

      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Коаліція
      Джерело: 24 канал
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