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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чисельність не визначає якість, – Чийгоз звернувся до представника "Слуги народу"

      915 Читать новость на русском
      Ахтем Чийгоз
      Ахтем Чийгоз / 24 канал

      Ахтем Чийгоз, кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності" і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звернувся до кандидата в депутати від "Слуги народу" Дмитра Наталухи. Коментуючи слова останнього про волевиявлення країни у вигляді великої кількості голосів за "Слугу народу", Чийгоз наголосив, що кількість не визначає якість.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили Дмитро Наталуха, кандидат в депутати від "Слуги народу" та Ахтем Чийгоз, кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності".

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      Артем Овдієнко, ведучий: Скільки ви очікуєте місць в парламенті у "Слуги народу" за партійними списками і за мажоритаркою?

      Дмитро Наталуха, кандидат в депутати від "Слуги народу": Моє особисте відчуття – це буде десь до 130 за списком. З мажоритаркою можу бути від 210 до 260. 

      Артем Овдієнко: Це означає, що мінімальну в 226 голосів наберете. Вам не потрібна коаліція. Вам не потрібно ні з ким домовлятися. Ви одноосібно формуєте Кабінет Мінстрів, одноосібно ухвалюєте бюджет?

      Дмитро Наталуха: Це цілком можливий сценарій, так. 

      Артем Овдієнко: Ви готові до цього? Ви цього не боїтеся? Бо країна, насправді, боїться. Країна боїться перетворення вас на одноосібних монархів.

      Дмитро Наталуха: Якщо б країна боялася, ми б не отримали той результат, який маємо сьогодні. Сьогодні ті цифри, які ми зараз тут в студії обговорюємо, – це і є результат волевиявлення країни. 

      Ахтем Чийгоз, кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності": Просто ви молоді, хотів би відразу сказати: чисельність не визначає якість. Країна, дійсно, перебуває в такому стані, коли є обґрунтовані тривоги. Рекомендую просто почитати всі ці 25 років незалежності і особливо останній період, коли був один такий одіозний депутат Чечетов, який підняттям руки (показував в Раді, як голосувати "Партії регіонів" – 24 канал). І все одно всі ці "герої" в лапках (ймовірно, йдеться про "регіоналів" – 24 канал) опинилися або на чужині, або ж вигнанцями в народі. Хоча вони теж вважали, що їх (багато – 24 канал)...

      Дарія Кудімова, ведуча: Вони потрішки повертаються.

      Ахтем Чийгоз: Нічого. Це тому що є непослідовність наново вибраної команди. Не зовсім чіткі позиції певних дозволяють деяким мразям підняти голову. 

      Хто такий ЧечетовМихайло Чечетов – член Партії регіонів (з листопада 1997); депутат ВРУ, перший заступник голови фракції Партії регіонів (з грудня 2012), член Комітету з питань промислової та інвестиційної політики (з грудня 2012); член Президії Партії регіонів (з квітня 2008).

      Скандальні факти:
      - В 2004 році очолював Фонд держмайна й організував продаж "Криворіжсталі" "потрібним людям" вп'ятеро дешевше.
      - В грудні 2010 року журналісти основних телеканалів та інформаційних агентств ухвалили рішення про бойкот Чечетова у зв’язку з тим, що, коментуючи бійку у Верховній Раді, він відверто брехав пресі.
      - В серпні 2012 року активісти просили Генпрокуратуру порушити справу проти Чечетова за підкуп виборців.
      - Під час голосувань в парламенті Чечетов був за визначенням журналістів "дресирувальником" для депутатів "Партії регіонів": рукою віддавав команди в сесійній залі кнопкодавам. Залежно від того, як вона була піднята, відбувалося голосування депутатами "Партії регіонів".
      - В квітні 2013 сказав в інтерв'ю, що депутатам не можна ходити до ВРУ у вишиванці. 

      Про Євромайдан:
      - Не говорив про те, що треба рознганяти Майдан. А після того, як це зробив Янукович, погодився з правильністю такого рішення.

      20 лютого 2015 року Чечетову було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину під час ухвалення диктаторських законів.

      За попередньою версією, 28 лютого 2015 року Чечетов викинувся з вікна власної квартири. За словами його дружини, він перебував у глибокій депресії після початку кримінального провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем.

      Відео марафону про вибори на 24 каналі:

       

       

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Європейська солідарність Ахтем Чийгоз
      Джерело: 24 канал
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