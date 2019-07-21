Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

21 липня в Україні відбулося голосування за кандидатів у депутати до Верховної Ради. Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.

Національний екзит-пол-2019 спільно проводять три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова.

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Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.

Всі інші партії отримали менше 2%.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

Опитано 11 629 респондента на 300 виборчих дільницях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5-1% для інших партій.



Остаточні результати Національного екзит-полу

Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:

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Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.