Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів

Чи збере "Слуга народу" більшість голосів виборців? Чи подолає Ігор Смешко 5-відсотковий бар'єр та чи буде явка більшою, ніж на минулих парламентських виборах у 2014 році? Про ці та інші прогнози букмекерів далі у статті.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Букмекери з контори "Фаворит" вважають, що явка на парламентські вибори у 2019 році буде більшою, ніж у 2014-му (52,42%). На "більше" аналітики визначили коефіцієнт 1,30, тоді як на "менше" – 3,30.



Прогноз явки виборців/ "Фаворит"



Стосовно протистояння окремих партій, букмекери вважають, що "Європейська Солідарність" Петра Порошенка набере більше за "Батьківщину" Юлії Тимошенко (1,77 проти 1,97), а партія "Голос" майже однозначно переможе "Силу і честь" Ігоря Смешка (1,10 проти 5,50).



Протистояння партій/ "Фаворит"

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Аналітики БК "1Х бет" впевнені, що "Слуга Народу" не зможе зібрати 50% голосів виборців. Коефіцієнт на такий результат – 1,1, а на те, що зможе – 6.



"Слуга народу" збере більше половини голосів/ "1Х бет"



У "Фавориті" вважають, що, навіть за підсумками виборів на мажоритарних округах, "Слуга народу" не отримає парламентську більшість. На "більше 225,5 мандатів" коефіцієнт 4, а за "менше 225,5 мандатів" – 1,22.



"Слуга народу" отримає більшість мандатів/ "Фаворит"

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Також у конторі дали коефіцієнт 1,82 на те, що "Партія Шарія" перейде 5-відсотковий бар'єр та 2,60 на те, що бар'єр подолає партія "Сила і честь". А от у "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка не вірять – коефіцієнт на прохід політсили – 4,20.



Шанси партій подолати 5-відсотковий бар'єр/ "Фаворит"

Коли відбудуться парламентські вибори 2019?Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Виборець має проголосувати за двома списками. Перший – партія, яку він підтримує, другий – кандидат на мажоритарному окрузі. Партія проходить до парламенту тільки у тому випадку, якщо долає 5-відсотковий бар'єр.



Остання соціологія щодо парламентських виборів 2019 / інфографіка 24 каналу