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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів

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      Парламентські вибори 2019 в Україні – прогноз та ставки букмекерів
      Парламентські вибори в Україні: прогноз букмекерів / 24 канал

      Чи збере "Слуга народу" більшість голосів виборців? Чи подолає Ігор Смешко 5-відсотковий бар'єр та чи буде явка більшою, ніж на минулих парламентських виборах у 2014 році? Про ці та інші прогнози букмекерів далі у статті.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      По темі: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Букмекери з контори "Фаворит" вважають, що явка на парламентські вибори у 2019 році буде більшою, ніж у 2014-му (52,42%). На "більше" аналітики визначили коефіцієнт 1,30, тоді як на "менше" – 3,30.

      букмекери вибори прогноз
      Прогноз явки виборців/ "Фаворит"

      Стосовно протистояння окремих партій, букмекери вважають, що "Європейська Солідарність" Петра Порошенка набере більше за "Батьківщину" Юлії Тимошенко (1,77 проти 1,97), а партія "Голос" майже однозначно переможе "Силу і честь" Ігоря Смешка (1,10 проти 5,50).

      прогноз букмекери вибори
      Протистояння партій/ "Фаворит"

      До слова: Чому змінилися електоральні настрої українців: пояснення експерта

      Аналітики БК "1Х бет" впевнені, що "Слуга Народу" не зможе зібрати 50% голосів виборців. Коефіцієнт на такий результат – 1,1, а на те, що зможе – 6.

      букмекери прогноз вибори
      "Слуга народу" збере більше половини голосів/ "1Х бет"

      У "Фавориті" вважають, що, навіть за підсумками виборів на мажоритарних округах, "Слуга народу" не отримає парламентську більшість. На "більше 225,5 мандатів" коефіцієнт 4, а за "менше 225,5 мандатів" – 1,22.

      вибори букмекери прогноз
      "Слуга народу" отримає більшість мандатів/ "Фаворит"

      Цікаво знати: Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах

      Також у конторі дали коефіцієнт 1,82 на те, що "Партія Шарія" перейде 5-відсотковий бар'єр та 2,60 на те, що бар'єр подолає партія "Сила і честь". А от у "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка не вірять – коефіцієнт на прохід політсили – 4,20. 

      вибори пргноз букмекери
      Шанси партій подолати 5-відсотковий бар'єр/ "Фаворит"

      Коли відбудуться парламентські вибори 2019?Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Виборець має проголосувати за двома списками. Перший – партія, яку він підтримує, другий – кандидат на мажоритарному окрузі. Партія проходить до парламенту тільки у тому випадку, якщо долає 5-відсотковий бар'єр.

      рейтинг партії вибори україна
      Остання соціологія щодо парламентських виборів 2019 / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Слуга народу Новини України Новини політики ВО Батьківщина Європейська солідарність Партія Сила і честь Статистика Громадянська позиція
      Джерело: 24tv.ua
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