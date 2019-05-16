Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", українського інституту соціальних досліджень імені Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг".

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Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Які партії проходять у Раду та скільки голосів набирають?

"Слуга народу" – за неї готові проголосувати 29,5% (серед тих, хто визначився, і точно голосуватиме – 39,9%);

"Опозиційна платформа – За життя" – готові голосувати 8,1% (10,9%);

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" набирає 7,8% голосів виборців (10,6%);

ВО "Батьківщина" – 6,7% голосів (9,1%).

Які партії поки що не проходять у Раду?

"Честь і сила" Ігоря Смешка – за неї проголосували б 3,8% українців (5,1% тих, хто визначився);

"Громадянська позиція" – 3,7% (5,0%);

"Опозиційний блок – партію миру і розвитку" – 2,6% (3,5%);

Радикальна партія Олега Ляшка – 2,4% (3,3%);

ВО "Свобода" – 1,8% (2,4%);

"Об'єднання "Самопоміч" – 1,5% (2,0%).

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Партія Святослава Вакарчука набрала б 0,7% голосів виборців (0,9% тих, хто визначився). Зауважимо, що соціологічне опитування було проведено до того, як Вакарчук 16 травня оголосив, що таки піде на парламентські вибори та створить для цього партію "Голос".

Скільки українців планують голосувати на парламентських виборах?

49,3% опитаних сказали, що точно готові голосувати на парламентських виборах, якби вони проходили в найближчу неділю.

29,9% українців відповіли, що скоріше готові голосувати, аніж ні.

8,8% опитаних точно б не брали участь у голосуванні.

5,5% – скоріше б не голосували.

6,4% – вагалися з відповіддю на питання.

Соціологічне дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.

Які шанси у партій пройти у Верховну Раду, дивіться інфографіку:



Які партії можуть пройти у Верховну Раду – інфографіка