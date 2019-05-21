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      Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

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      Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради - деталі
      Президент України підписав указ про розпуск Ради / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

      Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 21 травня. Президент призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.

      Читайте також: Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску

      Указ №303/2019 опублікований на офіційному сайті президента.

      указ розпус ради зеленський
      Указ про розпуск Верховної Ради

      Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду. Пізніше він разом з лідерами фракцій під час зустрічі домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року.

      парламентські вибори верховна рада
      Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Розпуск Ради Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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