Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 21 травня. Президент призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.

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Указ №303/2019 опублікований на офіційному сайті президента.



Указ про розпуск Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду. Пізніше він разом з лідерами фракцій під час зустрічі домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року.



Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка