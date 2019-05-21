17:44
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

      61 Читати новину українською
      Зеленский подписал указ о роспуске Рады 22 мая 2019 - детали
      Президент Украины подписал указ о роспуске Рады / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

      Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 21 мая.

      Читайте также: Сможет ли Верховная Рада принимать решение после роспуска

      Новость дополняется ...

      Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду. Позже он вместе с лидерами фракций во время встречи договорился о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.

      парламентські вибори верховна рада
      Когда состоятся внеочередные выборы в Раду: инфографика

       

       

      blog_ava
      Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины
      сегодня
      105463
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Роспуск Рады
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      сегодня , 17:10 Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      Євгенія Мазур 603
      Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      сегодня , 16:40 Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      Фундація DEJURE 3781
      Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР
      сегодня , 16:30 Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР
      Павло Казарін 227
      Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?
      сегодня , 16:03 Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?
      Інна Жолобович 1040
      Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"
      сегодня , 15:30 Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"
      Дмитро Гнап 491
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук