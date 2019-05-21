Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 21 мая.

Читайте также: Сможет ли Верховная Рада принимать решение после роспуска

Новость дополняется ...

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду. Позже он вместе с лидерами фракций во время встречи договорился о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.



Когда состоятся внеочередные выборы в Раду: инфографика