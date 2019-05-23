Опублікували указ Зеленського про розпуск Ради: документ уже набув чинності

Офіційна газета українського Кабінету міністрів опублікувала указ президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". Відтак, він уже набув чинності.

Документ з'явився у випуску за 23 травня. Номер уже є у продажу.

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Як мовиться в указі, відповідно до Конституції, Володимир Зеленський постановив припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. Крім того, він, призначив позачергові вибори до українського парламенту на 21 липня 2019 року. Фінансуванням процесу голосування, згідно з документом, займатиметься Кабінет міністрів.

Оскільки указ опубліковано, він уже набрав чинності.



В "Урядовому кур'єрі" опублікували указ Зеленського про розпуск Ради

Окрім указу про розпуск Ради, в "Урядовому кур’єрі" також опублікували укази Зеленського про прийняття повноважень верховного головнокомандувача, а також про звільнення Муженка з посади начальника Генштабу та призначення на цю посаду Руслана Хомчака.

Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня.

Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це означає, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки,

– заявив гарант.

Аби усе це втіли ти у життя, Зеленський дав депутатам два місяці.

"Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", – додав він.

Підписав він відповідний указ 21 травня. Документ отримав номер 303/2019.

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Розпуск Верховної Ради Зеленським: нюанси

Відповідно до закону, президент не може розпустити парламент, якщо йде процес формування коаліції або якщо до завершення каденції парламенту залишилося півроку (тобто за півроку до парламентських виборів). І два цих пункти існують. Зокрема, 17 травня у Раді оголосили, що коаліція розпалася, адже з неї вийшов "Народний фронт". Отже, було запущено процес 30-денного терміну на формування нової коаліції. Крім того, 27 числа мав би вже розпочатися піврічний "імунітет" у ВР перед президентом, оскільки залишається півроку до нових парламентських виборів і водночас півроку до кінця каденції парламенту.

Водночас, гарант має право достроково припинити повноваження Ради, у тому числі, якщо протягом 30 днів там не формується коаліція. Але при цьому лише одного указу президента достатньо для того, щоб вважати обставину "відсутності коаліції" правдивою. Чинне законодавство не передбачає іншого порядку встановлення обставин аніж просто їхня констатація у відповідному указі голови держави. А це означає, що саме президент у своєму указі може встановити, як довго немає коаліції. Отже 17 травня (коли "Народний фронт" вийшов з Ради) не можна вважати початком відліку 30 днів. Володимир Зеленський, зі свого боку, переконує, що коаліції вже не існує зо два роки.



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