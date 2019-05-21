Рада не буде воювати із Президентом, – голова Комітету виборців про дострокові вибори

Що означає зміна виборчої системи для депутатів Верховної Ради і чи дійсно мажоритарка – це зло: ексклюзивне пояснення голови Комітету виборців України Олексія Кошеля.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і запропонував депутатам позачергово зібратись для зміни виборчої системи в Україні. Що з цього може вийти – в інтерв’ю 24 каналу пояснив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Читайте також: Те, що "Самопоміч" вимагала останніх 5 років, зараз пропонує Зеленський

Указ про розпуск Верховної Ради

За словами Кошеля, із Указу глави держави про розпуск парламенту виходить, що Президент "посилається на те, що немає коаліції, а немає коаліції тому, що вони так вирішили на нараді із керівниками фракцій".

Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

Президент Володимир Зеленський пропонує нардепам на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство – знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3% та скасувати мажоритарну систему виборів.



Що пропонує змінити Зеленський у виборчому законодавстві

Читайте також: Зеленський пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду

До чого може привести заплановане на 22 травня голосування щодо зміни виборчого законодавства – це вже більш детальна розповідь.



Голова Комітету виборців України Олексій Кошель

Я правильно розумію, що 22 травня – єдиний день, коли депутати можуть внести зміни до виборчого законодавства? Потім починається передвиборча кампанія і робити це вже заборонятиме закон?

Практика показує, що дуже часто виборче законодавство змінюється в умовах виборчої кампанії. Під час президентських виборів також була ініціатива зробити низку технічних змін до виборчого законодавства, які стосувались роботи виборчих комісій і якихось процедурних моментів. Нічого загрозливого в тому, що під час виборчої кампанії внесуться якісь технічні або процедурні зміни, немає.

Але, якщо вірити заявам лідерів парламентських фракцій, ідеться не про технічні зміни. Ідеться про зміну виборчої системи. В українській практиці, у світовій практиці, я не зустрічав таких прецедентів, щоб виборча система змінювалась за кілька днів до старту виборчої кампанії. Більше того, сьогодні ввечері, напередодні позачергового засідання парламенту, де буде розглядатись це питання, ніхто навіть на словах не може описати яку виборчу систему і які принципові зміни пропонують команда президента спільно і представниками політичних сил, представленими у парламенті.

Якщо ідеться про закриті списки, я не виключаю, що такі зміни можуть бути прийняті. Ця система нескладна, вона реалістична для втілення навіть 21 липня. Ця система знайома для виборців – так проводились вибори 2006-2007 років. Але якщо ми говоримо про якісні вибори і якісні зміни виборчої системи, це – не лише питання "дуже короткого законопроекту", як казали сьогодні після зустрічі. Це – серйозні зміни. Але якщо ми хочемо провести дійсно якісні вибори, ми не маємо обмежуватись лише питаннями пониження бар’єру чи зміною виборчої системи. Є низка інших вкрай важливих питань.

Читайте також: Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску

Наприклад?

Наприклад, законодавство передбачає, що партії, які подолали відсотковий бар’єр до парламенту, можуть отримати відшкодування за витрати в рамках кампанії.

Тобто, близько 3 мільярдів гривень будуть віддані партіям, які наберуть 3% голосів. Цю норму необхідно якомога швидше або забрати із закону, або значно понизити межу відшкодувань. Тому що виходить абсурдна ситуація: партії зацікавлені у тому, щоби витрачати якомога більше грошей, бо вони отримають відшкодування. 70-80% грошей партії витрачають на оплату найрізноманітнішої реклами. Пізніше ми з вами, як платники податків, віддаємо свої гроші партіям, аби відшкодувати їх витрати на рекламу на каналах олігархів.

Потрібно врегулювати питання політичної реклами. Потрібно врегулювати питання прозорості коштів. Все це – вкрай важливо. Тому коли сьогодні політики заявляють про дуже короткий законопроект, який ліквідує мажоритарну систему і понизить прохідний бар’єр – це безвідповідальна позиція з боку парламентських сил.

Ми досі не знаємо, за що саме депутати завтра будуть голосувати. Останній зареєстрований у парламенті законопроект стосується питань захисту дельфінів і китів...

Практика показує, що законопроекти можуть з’являтись вранці, в той час, як їх розглядає профільний парламентський комітет і вони виносяться у сесійний зал. Порушення процедури під час розгляду законопроектів – це вже стало традицією для Верховної Ради VIII скликання.

Тобто, ми не розуміємо до кінця, які зміни отримаємо?

Із повідомлень зі ЗМІ можна зробити висновок, що ідеться про стовідсоткову пропорційну систему із закритими списками. Ідеться про зниження виборчого бар’єру. Ідеться про розширеня механізмів імперативного мандату.

Що таке імперативний мандат?Це перелік умов, при порушенні яких народний депутат може бути відкликаний.

Що це значить?

Імперативний мандат – це стаття 81 Конституції. За яку нас у 2004 році жорстко розкритикувала Венеціанська комісія, коли сказала, що Україна є єдиною країною в Європі, де є така норма. Якщо її хочуть розширити і запровадити механізм відкликання депутатів, то я переконаний, що багатьом виборцям це сподобається. Але тоді ми станемо у перелік із такими державами як В’єтнам, Китайська Народна Республіка і Північна Корея.

Мажоритарка – це зло?

Я завжди був прихильником пропорційної системи із відкритими списками. Її нереально застосувати на цьогорічних виборах. Тому логічно очікувати, що може бути застосована система із закритими списками. Це – не найгірший варіант. Ця система реально мінімізує найбільше зло, яке існує сьогодні на виборах – механізми підкупу виборців. Але вона не вирішує всі проблеми. Вона не вирішує питання торгівлі місцями у списках.

Є проблема у тому, що представники парламентських сил зараз розглядають і лобіюють систему, яка вигідна для них особисто. Всі розглядають питання зміни законодавства, виходячи із власних політичних вигод, рейтингів і так далі. Якщо розглядати варіанти, за які можуть завтра голосувати – варіант змішаної виборчої системи, яка є зараз, і запровадження пропорційної із закритими списками – я би сказав, що шанси зміни виборчої системи 50 на 50.

Що може вплинути на скасування мажоритарки?

Є серйозний гальмуючий чинник – депутати-межоритарники, які забагато зусиль і грошей вклали у виборчі округи. Для багатьох з них стовідсоткова пропорційна система може бути синонімом політичного самогубства.

Ми побачили відсутність позиції парламентських сил щодо змін до виборчого законодавства. Жодна політична сила не озвучила своєї позиції. Обмежувались лише гаслами, що треба змінювати виборчу систему. Тому ми не побачимо, як Верховна Рада буде воювати із Президентом.

На мою думку, нічого страшного би не сталось, якби законопроект про зміну виборчої системи, який на сьогодні ніхто не бачив, доопрацювали і провели не 21, а 28 числа. Цей тиждень був би важливим для того, аби допрацювати важливі законодавчі зміни, які невідомо хто буде дописувати цієї ночі. І цей тиждень нічого не змінив би для жодної з політичних сил.



Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка