Американська зброя допомогла Україні стримати новий російський наступ на Харківщині, зламавши плани Путіна оточити Харків. Тепер усі свої основні зусилля Кремль зосередив на цілковитому захопленні Донеччини.

Дивіться також Кротевич розповів про перебіг справи Содоля та виклав свої претензії до генерала

Наслідки прориву на Півночі

Видання зазначає, що хоча Харківська операція ворога провалилася, вони змогли відтягнути українські сили зі Сходу.

Ця стратегія розумна: ти намагаєшся зосередити силу свого ворога в одному напрямку, а потім відволікти його в іншому,

– сказав журналістам Олександр, командир батальйону 47-ї бригади, який воює під Очеретиним.

Три основні точки наступу Росії

Наразі путінські війська переважно тиснуть у районах трьох міст: Часового Яру, Торецька і в сільській місцевості на захід від Очеретиного.

Хоча в інших місцях точаться інтенсивні бої, зокрема на Куп'янському напрямку та Півдні, основні сили противник скерував на Донеччину.

Наступ у Донецькій області є помітною зміною тактики російських командувачів, які, схоже, навчилися на минулих помилках і тепер досягають стабільних успіхів для Кремля,

– підкреслюють у виданні.

Окупанти також не припиняють штурмувати стратегічно важливі Покровськ і Костянтинівку.

Зміна тактики

В Інституті вивчення війни пояснили, як змінилася тактика загарбників. Якщо раніше російські командири просто кидали солдатів на штурми, тепер вони вчаться проводити одночасні і взаємопідсилюючі наступальні дії та постійно тиснути на українські ресурси.

Виснажені Сили оборони відчувають тиск, який посилюється літньою спекою, коли на початку цього місяця на деяких ділянках фронту температура підскочила до понад 104 градусів.

Українські командири та солдати, опитані The Post, посилалися на виснаження та серйозну нестачу особового складу.

Один 56-річний сержант із позивним "Барт" описав ситуацію як "критичну" та сказав, що на передовій "серйозний хаос".

Частина російських військ просувається на захід і північ через місто Курахове. Якщо вони захоплять Торецьк, Покровськ і Костянтинівку, то під загрозою буде вся Донецька область.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що Росія навряд чи зможе захопити усю Донеччину, попри нещодавні досягнення.