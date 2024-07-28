Азовець просив, щоб Бюро викликало його свідчити проти Содоля. Коли цього не відбулося – подав скаргу до суду.

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Як просувається справа Содоля

ДБР порушує закон. Вони справу не занесли ЄРДР, я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який пішов вже у відпустку 15 липня. Призначив другого суддю, який зараз йде у відпустку. Вони відповіли мені, що ці матеріали будуть долучені до існуючої справи по одному з напрямків. Наскільки мені стало відомо (в мене теж є джерела), що по Харкову є розслідування,

– розповів "Тавр".

За Харківський напрямок Юрій Содоль відповідальний як тодішній командувач ОСУВ "Хортиця". За словами Кротевича, проти Содоля готові свідчити багато командирів з різних бригад, серед них Герої України. Але для цього Державне бюро розслідувань має відкрити ЄРДР. Це можна було зробити навіть без листа Кротевича.

"За законом, вони повинні відкрити провадження стосовно будь-якої інформації, навіть якщо от побачили щось в інтерв'ю – все, вони за 48 годин відкривають ЄРДР, дзвонять мені: "Здрастуйте, можете дати свідчення?". Да, можу", – говорить Кротевич.

У чому Кротевич звинувачує Содоля

Генерал хотів забрати в "Азову" приданий підрозділ і не дати нікого взамін. Бригада змогла домогтися скасування наказу: це зробив головнокомандувач, також допоміг міністр внутрішніх справ.

Але бійці витратили два тижні, "щоб доказати, що не можна забрати підрозділ, залишити діру і нікого не дати взамін". Кротевич емоційно назвав це "боротьбою з якимось дегенератом, якого вже давно повинні посадити".

Я не суд, суд має вирішить. Але я вважаю, що його дії до цього призвели (до загибелі багатьох українських військових – 24 Канал). Моя думка така, що повинно бути відкрито три ЄРДР як мінімум, і це без Харкова: Маріуполь, Кринки, ОСУВ "Хортиця". Зараз не відкрито жодного провадження. ДБР – привіт,

– висловився Кротевич.

Азовець переконаний: Содоль має відповісти.

"Він мене дуже сильно бісить, і я вважаю, що він повинен прийти до відповідальності. (...) Мене це дуже сильно напрягає, тому що хтось у нас в країні подумав, що він вище закону", – підсумував начштабу "Азову".