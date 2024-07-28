Азовец просил, чтобы Бюро вызвало его свидетельствовать против Содоля. Когда этого не произошло – подал жалобу в суд.

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Как продвигается дело Содоля

ГБР нарушает закон. Они дело не занесли ЕРДР, я подал жалобу в суд. Суд назначил одного судью, который ушел уже в отпуск 15 июля. Назначил второго судью, который сейчас уходит в отпуск. Они ответили мне, что эти материалы будут приобщены к существующему делу по одному из направлений. Насколько мне стало известно (у меня тоже есть источники), что по Харькову есть расследование,

– рассказал "Тавр".

За Харьковское направление Юрий Содоль ответственный как тогдашний командующий ОСГВ "Хортица". По словам Кротевича, против Содоля готовы свидетельствовать много командиров из разных бригад, среди них Герои Украины. Но для этого Государственное бюро расследований должно открыть ЕРДР. Это можно было сделать даже без письма Кротевича.

"По закону, они должны открыть производство в отношении любой информации, даже если увидели что-то в интервью – все, они за 48 часов открывают ЕРДР, звонят мне: "Здравствуйте, можете дать показания?" Да, могу", – говорит Кротевич.

В чем Кротевич обвиняет Содоля

Генерал хотел забрать у "Азова" приданное подразделение и не дать никого взамен. Бригада смогла добиться отмены приказа: это сделал главнокомандующий, также помог министр внутренних дел.

Но бойцы потратили две недели, "чтобы доказать, что нельзя забрать подразделение, оставить дыру и никого не дать взамен". Кротевич эмоционально назвал это "борьбой с каким-то дегенератом, которого уже давно должны посадить".

Я не суд, суд должен решить. Но я считаю, что его действия к этому привели (к гибели многих украинских военных – 24 Канал). Мое мнение таково, что должно быть открыто три ЕРДР как минимум, и это без Харькова: Мариуполь, Крынки, ОСГВ "Хортица". Сейчас не открыто ни одного производства. ГБР – привет,

– высказался Кротевич.

Азовец убежден: Содоль должен ответить.

"Он меня очень сильно бесит, и я считаю, что он должен прийти к ответственности. (...) Меня это очень сильно напрягает, потому что кто-то у нас в стране подумал, что он выше закона", – подытожил начштаба "Азова".