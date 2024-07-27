Также "Тавр" рассказал о своих претензиях к Юрию Содолю и о том, что россиянам удается "застать нас в одних трусах" во время их наступления. Военный убежден: на руководящих должностях должны быть умные головы, тогда можно будет избежать трагических последствий.

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"Иди захвати позицию, а если нет – получишь выговор или расследование"

Речь о так называемых приданных подразделениях, то есть тех, которые временно передают в управление другим бригадам. К сожалению, здесь есть много проблем.

Мы столкнулись с ситуацией, когда некоторые бригады не совсем эффективно управляют своим личным составом. А когда им дают приданный личный состав, они начинают наглеть. Это проблема нашего войска, ее нельзя замалчивать. У нас не умеют воевать приданными подразделениями,

– сказал Кротевич.

По его словам, очень часто приданным подразделениям ставят задачи вроде "Иди мне что-то захвати". И объявляют выговор, если контратака не удается, или начинают служебное, а дальше уголовное расследование.

Как и зачем "Азов" учит другие подразделения

В "Азове" делают иначе. Там оценивают, что могут сделать приданные подразделения, какой их потенциал, как они подготовлены, сколько у них боекомплекта, какое у них вооружение, как руководят ими командиры рот и командир батальона.

Недавно азовцы провели офицерские занятия для командиров рот из приданного подразделения, комбатов, начальников штабов. Говорили, как пользоваться программным обеспечением для расчетов и планирования Аrmy SOS, картой. К сожалению, не обошлось без досадных ситуаций.

Не буду указывать подразделение, но была ситуация, где один из командиров рот не смог вообще назвать, что за позиции противника перед ним. Это для военных будет смешно, потому что так во Второй мировой войне можно было бы сказать. А сейчас есть квадрокоптеры, беспилотники – все есть. То есть можно полностью разложить поле боя. А человек этого не понимал. Кстати, он был подполковником, если что, командиром роты. Вопрос в том, что мы можем просто сказать: "Все – расследование" и так далее. А можем немножко позлиться и попытаться объяснить. Значит, этому человеку просто никто никогда это не объяснял,

– подытожил Кротевич.

Благодаря этому подходу приданные бригады хотят остаться с "Азовом". Во время обороны Мариуполя азовцы также придавали своих бойцов смежному подразделению, чтобы поддержать боевой дух.

Эта практика эффективна. Но часто в армии высшее командование "может просто приехать, спросить о состоянии дел, постоять, сказать "О'кей" и уехать".

"Азов" уже год стоит в Серебрянском лесничестве / Фото "Азов"

Секрет успеха "Азова" в Серебрянском лесничестве

Когда мы зашли в августе прошлого года на линию боевого соприкосновения, старший начальник над нами был полковник Межевикин, Герой Украины. Он пока единственный из тех командиров, которые находятся над нами, кто приехал и расспрашивал: "Так, что вы здесь планируете?". Мы ему рассказываем. Он такой: "Ок. А если вот так вот, у меня есть танчик, который стреляет очень плотно, если я выделю из своего резерва"...

– привел данные "Тавр".

Год назад россияне были сильнее. А сейчас "Азов" и бригада Национальной гвардии "Буревий" полностью превосходят противника по всем средствам, личным составом, техникой и FPV-дронами.

Секрет – в эффективном планировании и управлении.

Проблема взаимодействия между подразделениями в ВСУ старая, ее решают очень медленно. Но это можно сделать.

"Мы плотно работаем с Национальной гвардией и с некоторыми бригадами, которые очень хорошо себя показывают. 95 бригада с нами на Тернах стояла – это очень мощная десантно-штурмовая бригада. И там взаимодействие налажено, все работает", – поделился Богдан Кротевич.