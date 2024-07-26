Также в интервью Богдан Кротевич изложил свои претензии к Юрию Содолю. Напомним, ГБР не внесло в ЕРДР отдельное дело по генералу и не вызвало Кротевича свидетельствовать против Содоля, поэтому азовец подал в суд на ведомство.

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"Тавр" о наступлении россиян

У них получается, как всегда, застать нас в одних трусах, извините. Как говорила моя прабабушка: "Пока жареный петух в жопу не клюнет, мы не спохватимся". Все уже говорят: "Да наступать будут". Я на зум выходил, с одним руководителем области разговаривал. Он говорил: "Какой Харьков, о чем? У нас все готово, у нас все готовы". Меня тогда бомбануло,

– эмоционально высказался он.

Азовец считает, что война – это череда ошибок, и побеждает тот, кто делает их меньше. Он уверен, что Украина пока делает меньше ошибок. Но все же мы должны быть осмотрительны, ведь у россиян больше ресурса и они могут наступать.

Сколько еще нам надо проваливать оборону, сколько нам еще надо наступлений российских, чтобы мы поняли, что нельзя недооценивать врага? У противника получается нас застать врасплох, даже когда это очевидно,

– рассуждает "Тавр".

Он отметил, что в Украине не умеют воевать приданными подразделениями, то есть теми, которые временно передают в управление другим бригадам. В частности, Содоль хотел забрать приданное подразделение и не дать никого взамен, таким образом образовав дыру в обороне.

"Нам надо включать голову. Нам нужны умные головы на руководящих должностях", – подытожил начальник штаба бригады "Азов".

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