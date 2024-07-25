Кроме того, эксперты подчеркнули, что контрнаступлению ВСУ может также способствовать тот факт, что российская армия начинает испытывать дефицит вооружений и личного состава.

К теме Приведи друга: в России предлагают нестандартные денежные поощрения за службу по контракту, – ISW

Какие факторы могут способствовать контрнаступлению Украины

Аналитики Института отметили, что в недавнем интервью The Guardian Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, заявил, что за последние два с половиной года российские военные значительно усилили свои человеческие и материальные ресурсы для участия в войне против Украины.

В то же время в отчете отмечается, что заявление Сырского не свидетельствуют о внезапном увеличении российского военного присутствия в Украине. Вместо этого эксперты подчеркивают текущие проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска из-за нехватки персонала и материальных средств, что продолжается уже более двух лет.

В ISW отметили, что главнокомандующий ВСУ подчеркнул усилия украинских военных, направленные на решение проблем с поставками оружия для защиты от продолжающихся российских наступательных операций. Однако несмотря на материальное неравенство, украинские войска эффективно проводят оборонительные операции на фронте.

Институт изучения войны также прогнозирует, что Россия может столкнуться с трудностями в поддержке наращивания военной мощи для войны с Украиной.

Аналитики отметили, что Россия истощает свои некогда значительные запасы вооружений советских времен. Однако до сих пор непонятно, сможет ли оборонная промышленность страны-агрессора справиться с высокими темпами потерь техники даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.

Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярной среди россиян, которые в основном апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь. А изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны,

– говорится в отчете.

В своем отчете ISW отмечает, что Кремлю, возможно, придется усилить мобилизацию российской экономики и оборонной промышленности, чтобы поддерживать текущие операции в Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Эта оценка появилась на фоне того, что украинские войска, как подчеркивают недавние заявления Сырского, успешно защищали и отвоевывали территорию у российской армии, несмотря на значительное преимущество в живой силе и материально-технических средствах со стороны Вооруженных сил России в течение последних двух с половиной лет.

"В ISW продолжают оценивать, что Силы обороны могут бороться за инициативу на поле боя и в конце концов создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при наличии своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности", – отметили в ISW.

К слову, в Институте изучения войны уже писали, что Украина, вероятно, не сможет провести контрнаступательные операции до 2025 года. Ведь украинские войска, по словам аналитиков, будут в оборонительном режиме в течение следующих 6 месяцев, то есть до января 2025 года.