В Институте изучения войны рассказали, что глава Ярославской области Михаил Евраев объявил, что будет платить 100 тысяч рублей (около 1150 долларов) каждому человеку, который приведет своего друга в военкомат – и если тот подпишет контракт.

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Россиянам будут платить за друга

Ранее такую инициативу ввели и в Татарстане. Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что новый механизм призыва рискованный и что россияне могут злоупотреблять этой системой.

Он хочет закрепить этот механизм в российском законодательстве. Также Синельщиков выразил беспокойство относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив.

Российские СМИ пишут, что некоторые россияне подписывают контракты, чтобы заработать деньги на погашение долгов по азартным играм.

Также ISW сообщает, что российские вооруженные силы разрабатывают и оформляют специализацию военных мотоциклов. Вероятно, эту меру ввели в ответ на усиление ударов украинских беспилотников. Они заставляют российские вооруженные силы использовать небольшие и скоростные транспортные средства для передовой логистики и перемещения.