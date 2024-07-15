Раненых бойцов отправляют обратно на линию огня. "Трехсотые" оккупанты записывают видео с жалобами и умоляют о помощи.

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Россия отправляет раненых бойцов на штурмы

Оккупанты часто оказывают своим раненым только минимальную медицинскую помощь и сразу же отправляют обратно. Тактика врага показывает очевидное пренебрежение к своей пехоте. Российские командиры бросают тысячи бойцов на передовую.

Некоторых оккупантов взяли в плен, когда они вышли на поле боя на костылях. Другие раненые российские военнослужащие записали видео, буквально умоляя командование о надлежащем лечении, когда получают приказ вернуться на поле боя.

Издание отметило, что один из оккупантов, попавший в украинский плен, управлял бронемашиной с окровавленными тряпками на раненом глазу.

"Трехсотые" российские захватчики также обращались к прокуратуре и Путину.

Зачем им посылать в бой раненых и истощенных? Это все равно, что отправлять людей на смерть! Командир говорит, что завтра мы должны пойти снова штурмовать это здание. Но как это сделать, если нам больно, ранены и просто нет сил?

– жаловались двое раненых оккупантов из 1009-го полка

На обнародованных кадрах эти захватчики прижались к дереву с видимыми ранами на лицах. Также пожаловались, что единственная медицинская помощь, которую получили от осколочных ранений, была в их собственной аптечке, когда прятались в лесу.

На еще одном видео – группа раненых, некоторые из них ходили на костылях. Эти российские военные также отчаянно умоляли своего командира.

"Услышьте нас, пожалуйста, услышьте нас, услышьте нас. Это наш последний шанс. У нас больше нет вариантов", – заявили раненые российские бойцы.