По состоянию на утро 15 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 560 тысяч бойцов.
Обратите внимание Буданов назвал потери, которые России будет труднее всего восстановить
Потери врага
- Личного состава около 560 290 (+1200),
- танков – 8214 (+8),
- боевых бронированных машин – 15 826 (+15),
- артиллерийских систем – 15 324 (+62),
- РСЗО – 1119 (+0),
- средств ПВО – 892 (+2),
- самолетов – 361 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 148 (+41),
- крылатых ракет – 2398 (+2),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 623 (+85),
- специальной техники – 2569 (+3).
Общие цифры потерь противника в крылатых ракетах и БпЛА ОТУ представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме,
– отметили в Генштабе ВСУ.
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Потери России на 15 июля / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ