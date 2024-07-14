Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сказал, какие потери восстановить агрессору будет труднее всего.

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Буданов о потерях России

Самое главное – профессиональный человеческий ресурс, вот на это уйдет много лет. Потому что скажем правду: они еще до осени 2022 года потеряли всю профессиональную армию. Теперь они воюют мобилизованными, зеками, кем угодно,

– подчеркнул Буданов.

Также генерал-лейтенант отметил, что тяжелым вопросом для оккупантов будет восстановление Черноморского флота. Кроме того, много времени уйдет на восстановление запаса ракет оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

Интересно Знаю, что там происходит, – Буданов сказал, верит ли, что Путин ударит ядеркой за потерю Крыма

Кстати, Россия уже потеряла в войне против Украины 28 кораблей/катеров, а также 1 подводную лодку. Западные партнеры интересуются украинским оружием. Ведь именно наши дроны уничтожили больше всего кораблей.