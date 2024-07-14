Начальник ГУР МО Кирило Буданов сказав, які втрати відновити агресору буде найважче.

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Буданов про втрати Росії

Найголовніше — професійний людський ресурс, от на це піде багато років. Бо скажімо правду: вони ще до осені 2022 року втратили всю професійну армію. Тепер вони воюють мобілізованими, зеками, ким завгодно,

– підкреслив Буданов.

Також генерал-лейтенант зазначив, що важким питанням для окупантів буде відбудова Чорноморського флоту. Окрім того, багато часу піде на відновлення запасу ракет оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня.

Цікаво Знаю, що там відбувається, – Буданов сказав, чи вірить, що Путін вдарить ядеркою за втрату Криму

До речі, Росія вже втратила у війні проти України 28 кораблів / катерів, а також 1 підводний човен. Західні партнери цікавляться українською зброєю. Адже саме наші дрони знищили найбільше кораблів.