Станом на ранок 14 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 559 тисяч бійців.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 559 090 (+1320),

танків – 8206 (+7),

бойових броньованих машин – 15811 (+32),

артилерійських систем – 15262 (+46),

РСЗВ – 1119 (+0),

засобів ППО – 890 (+1),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),

крилатих ракет – 2397 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77),

спеціальної техніки – 2566 (+10).

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