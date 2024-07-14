Станом на ранок 14 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 559 тисяч бійців.
Дивіться також Шалені цифри: розвідка Британії оцінила втрати армії Росії за останні 2 місяці
Втрати ворога
- Особового складу – близько 559 090 (+1320),
- танків – 8206 (+7),
- бойових броньованих машин – 15811 (+32),
- артилерійських систем – 15262 (+46),
- РСЗВ – 1119 (+0),
- засобів ППО – 890 (+1),
- літаків – 361 (+0),
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
- крилатих ракет – 2397 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77),
- спеціальної техніки – 2566 (+10).
Важливо У ЗСУ підтвердили, що вибили окупантів з Сотницького Козачка на Харківщині
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ