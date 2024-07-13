Наші захисники докладають максимум зусиль, що вибити окупантів з української землі. Зокрема, речник ОТУ "Харків" Юрій Повх в етері телемарафону поділився інформацією, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з Сотницького Козачка на Харківщині, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія втратила 91% особового складу під час наступу на Харківську область, – ЗСУ

Яка ситуація на Харківському напрямку

За словами Повха, ситуація на Харківському напрямку і досі залишається складною. Ворог продовжує без упину атакувати позиції українських захисників.

Якщо порівняти минулу добу (12 липня – 24 Канал) і цю добу (13 липня – 24 Канал), по 13 бойових зіткнень відбулося. Наголошую, доба ще не закінчилася! 10 атак цієї доби наші воїни уже відбили, а 3 – ще тривають,

– повідомив речник.

Він додав, що ворог не покидає своїх спроб захопити дедалі більше територій. Повх зауважив, що під час атак, росіяни втрачають величезну кількість особового складу, втім, ситуація залишається контрольована.

Ба більше, ЗСУ дають гідну відсіч окупантам і відкидають їх якомога далі до кордону. Відтак, Повх підтвердив інформацію про те, що українські військові змогли вибити окупантів з Сотницького Козачка на Харківщині.

Нагадаємо, що раніше в ОТУ "Харків" попереджали про те, що окупанти готують підрозділи для наступу у Вовчанську. Втім, там додали, що українські захисники продовжують посилювати свою оборону.